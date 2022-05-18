上水新盤｜高爾夫．御苑加推70伙 周日賣15伙 折實價1396萬起

發展商趁一手市況暢旺，積極推出項目餘貨應市。恒基物業代理營業(二)部總經理韓家輝表示，恒基地產(012)上水高爾夫．御苑加推全新價單應市，涉70伙；並同時落實於本周日(22日)推售15伙，折實售價由1396萬元起。

是次新加推的70伙，包括17伙四房及53伙三房單位，價單訂價由1,573.6萬至2,711.2萬元，呎價由16,020元至20,633元。扣除最高12%優惠後，折實售價由1,384.768萬至2,385.856萬元，折實呎價由14,098元至18,157元。最低售價單位為6座2樓B室，實用面積961方呎，三房間隔，折實售價1,384.768萬元，折實呎價14,410元。

韓家輝稱，同日上載項目最新銷售安排，將於本周日(22日)推售15伙，包括5伙四房及10伙三房單位。價單訂價由1,587.4萬至2,711.2萬元，呎價介乎16,518元至20,633元。單位折實售價由1,396.912萬至2,385.856萬元，折實呎價介乎14,536元至18,157元。最低售價單位為6座5樓B室，實用面積961方呎，三房間隔，折實售價1,396.912萬元，折實呎價14,536元。

高爾夫．御苑全盤累售461伙，共套現約62.6億元。