上水規劃｜中建許氏家族上水地申建969伙 保留百年一級歷史建築

不少發展商或財團睇好北部都會區日後之發展，近年向城規會改劃土地用途。由中建企業許世勳家族等持有的上水客家圍以南地皮，向城規會申請改劃土地用途，擬興建969個住宅單位及提供100個安老院舍床位，預計2028年落成，而地盤內的一級歷史建築物愛園別墅將會保留。

保留愛園別墅將作保育 據城規會文件顯示，上述地皮位於上水地段第2號餘段和毗連政府土地，地盤面積約34.04萬方呎，現為「綜合發展區」地帶，申請人擬將上址改劃為「綜合發展區（1）」地帶，以地積比率4.39倍，興建7幢樓高25至32層的住宅及綜合大廈，提供969個平均面積約1,426方呎的住宅單位，並另設1幢會所。另外，項目亦設有2.91萬方呎非住用樓面，將提供100個安老院舍床位。申請人又指，上述地皮申請範圍內的一座一級歷史建築物愛園別墅將會保留，而整個項目的總樓面達141.13萬方呎。申請人稱，上述擬議方案積極回應周邊的規劃環境改變，並提出方案，更有效地善用珍貴的土地資源，同時不會帶來負面影響。