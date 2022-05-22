上水規劃｜中建許氏家族上水地申建969伙 保留百年一級歷史建築

不少發展商或財團睇好北部都會區日後之發展，近年向城規會改劃土地用途。由中建企業許世勳家族等持有的上水客家圍以南地皮，向城規會申請改劃土地用途，擬興建969個住宅單位及提供100個安老院舍床位，預計2028年落成，而地盤內的一級歷史建築物愛園別墅將會保留。
保留愛園別墅將作保育
據城規會文件顯示，上述地皮位於上水地段第2號餘段和毗連政府土地，地盤面積約34.04萬方呎，現為「綜合發展區」地帶，申請人擬將上址改劃為「綜合發展區（1）」地帶，以地積比率4.39倍，興建7幢樓高25至32層的住宅及綜合大廈，提供969個平均面積約1,426方呎的住宅單位，並另設1幢會所。另外，項目亦設有2.91萬方呎非住用樓面，將提供100個安老院舍床位。申請人又指，上述地皮申請範圍內的一座一級歷史建築物愛園別墅將會保留，而整個項目的總樓面達141.13萬方呎。申請人稱，上述擬議方案積極回應周邊的規劃環境改變，並提出方案，更有效地善用珍貴的土地資源，同時不會帶來負面影響。
許世勳離世後 先後兩次申請改劃
資料顯示，中建企業主席許世勳早在2016年7月，已就上述地皮申請住宅發展，當時申建816伙，但是申請人許世勳在2018年12月去世，城規會亦於2019年6月時表示不再繼續有關申請計劃。及後，許世勳兒子許晉亨於2019年12月再度向城規會作出申請，申建676伙，住宅伙數目較前減少140伙。而根據最新申請之資料顯示，許氏家族申建的單位數目較2019年申請的676伙住宅，再增加293伙，同時加入了社福設施及繼續保留愛園別墅作保育。