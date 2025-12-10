上海前灘廣場甲級辦公樓正式預租 預計2026年年底落成

太古地產(1972)宣布與陸家嘴集團攜手開發推出「前灘廣場」，項目包括「前灘廣場一座」及「前灘廣場二座」兩座甲級辦公樓，屬前灘太古里綜合發展項目擴建後的辦公樓部分。前灘廣場預計於2026年年底落成，現已正式開始預租。 前灘廣場的命名靈感源自太古地產在香港的兩大旗艦項目 — 太古廣場及太古坊，印證太古地產對上海市場的長遠信心。前灘廣場坐落上海前灘國際商務區，該區已發展為成熟的綜合商業樞紐，匯聚眾多中資及跨國企業總部。太古地產將負責前灘廣場的務及物業管理，以領先業界的標準與社區營造理念，建立充滿活力、邁向國際的社區。

兩座辦公樓的總建築面積約12.56萬平方米，其中前灘廣場一座提供30層優質辦公空間，前灘廣場二座則為24層。項目交通網絡四通八達，毗鄰南北高架、中環路等城市主幹道，經由東方體育中心站直接連接地鐵 6、8、11 號線。 2021年9月太古地產與陸家嘴集團聯合打造的前灘太古里正式開業，現在前灘太古里迎來擴建升級，擴建項目總佔地面積為6.38萬平方米，規劃的地上地下總建築面積約38.1萬平方米；其中零售部分面積 增至26.7萬平方米，新增約14.7萬平方米奢侈品及生活零售空間，較現有零售面積逾倍增長。

截至2025年9月30日，前灘太古里擴建項目住宅部分約97%的可銷售面積已完成預售。 太古地產辦公樓業務董事Don Taylor表示，浦東新區作為核心商務樞紐，憑藉中國（上海）自由貿易試驗區的戰略地位，展現龐大發展潛力。前灘已成為高度整合的營商熱點，持續吸引全球投資者、大型中資及跨國企業，以及頂尖人才匯聚。憑藉前灘太古里的成功經驗，很高興推出這兩座面向未來的辦公樓，實踐打造集創新、可持續發展與社區歸屬感於一體的未來辦公 空間之承諾。我們非常高興與陸家嘴集團再度合作，攜手把前灘廣場打造為地標級辦公空間，迎合上海辦公樓市場追求卓越品質趨勢，滿足優質租戶對員工身心健康及工作效率的雙重追求。