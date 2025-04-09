上然夥中原地產推復活節置業優惠 首5名買家可獲贈1萬家電禮券｜大埔新盤

萬科控股(香港)大埔馬窩路新盤「上然」由3月中推售迄今，短時間內已售出430伙，銷情相當理想。中原地產為配合該盤銷售兼慶祝復活節到來，特別為「上然」買家送出專屬置業優惠，由即日起至今年4月30日，經中原購入「上然」一手住宅單位的首5名買家，可獲贈約10,000元「家電禮券」，優惠總值約50,000元，先到先得，送完即止。

萬科香港董事總經理周銘禧表示，項目自3月中旬開售以來，吸引來自東鐵沿線以至其他地區的客戶，而1「家」1付款計劃特別吸引本區分支家庭，迄今累售430伙，當中包括多宗大手客成交，總成交金額約21億元。