上然夥中原地產推復活節置業優惠 首5名買家可獲贈1萬家電禮券｜大埔新盤

萬科控股(香港)大埔馬窩路新盤「上然」由3月中推售迄今，短時間內已售出430伙，銷情相當理想。中原地產為配合該盤銷售兼慶祝復活節到來，特別為「上然」買家送出專屬置業優惠，由即日起至今年4月30日，經中原購入「上然」一手住宅單位的首5名買家，可獲贈約10,000元「家電禮券」，優惠總值約50,000元，先到先得，送完即止。
萬科香港董事總經理周銘禧表示，項目自3月中旬開售以來，吸引來自東鐵沿線以至其他地區的客戶，而1「家」1付款計劃特別吸引本區分支家庭，迄今累售430伙，當中包括多宗大手客成交，總成交金額約21億元。
中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，美國已踏入減息周期，憧憬今年息口繼續回落，對樓市屬正面消息，自2月尾新一份《財政預算案》公布100元印花稅措施擴展至400萬元以下物業後，上車客置業成本大減，小型單位即時受惠，交投不斷，3月份新盤推售直接受惠，特別是新界區細價盤，3月一手成交量達約2,400宗，按月升近一倍，首季達約4,500伙，屬５年來首季次高，若交投量持續增加，樓價有望止跌，估計4月份市場仍以一手主導，樓市小陽春繼續升溫。
中原地產新界東高級資深營業董事余志偉指，「上然」鄰近港鐵大埔墟站，東鐵線來往九龍、港島以至北上福田口岸及羅湖口岸等亦相當便捷，不論自用或投資皆宜。
「上然」分三期發展，合共提供1,650伙。第1期提供403伙，實用面積由214至961方呎，戶型涵蓋開放式至四房間隔，並設29伙平台及頂層天台特色單位。項目標準單位主打一房及兩房，合共佔全盤逾七成。
「上然」第2期由第1座、第6座及第7座組成，提供682伙，單位實用面積介乎246至797方呎，戶型涵蓋開放式至三房，設有53伙特色單位，包括26伙連花園或平台的單位及27伙頂層連天台單位。今期設有139個住宅停車位，預計關鍵日期為2026年7月31日。