上然快將公布銷售部署及介紹會所設施 全數單位配置多功能淨水器｜大埔新盤

「上然」全數單位的廚房配置安全便捷的「Intrix多功能淨水器」，為住戶帶來更健康安心的用水體驗。

萬科香港位於大埔馬窩路新盤「上然」已上載售樓說明書，將於短期內介紹會所設施及公布項目部署。

項目提倡山居慢活的「Mountain Living」概念，為住戶打造親近大自然及健康舒適的生活空間，今日(27日)宣布為項目全數單位的廚房配置安全便捷的「Intrix多功能淨水器」，為住戶帶來更健康安心的用水體驗，將生活品質提升至另一個層次，亦履行公司對打造智能及健康生活的承諾。

萬科香港董事總經理周銘禧表示，為打造健康舒適的生活居所，公司以客戶的角度出發，採用實用與美觀兼備的設計。公司深明不少客戶都關注家中食水品質，此次特意為「上然」全部單位配置檯下式多功能淨水器，住戶無需再為單位額外配置淨水設備，大大提升空間使用效益。住戶只要開啟水龍頭即可享用健康純淨的食水，極大提升日常生活的效率，充分體現公司以人為本及為客戶提供好產品、好服務的理念。