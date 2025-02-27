上然快將公布銷售部署及介紹會所設施 全數單位配置多功能淨水器｜大埔新盤

萬科香港位於大埔馬窩路新盤「上然」已上載售樓說明書，將於短期內介紹會所設施及公布項目部署。
項目提倡山居慢活的「Mountain Living」概念，為住戶打造親近大自然及健康舒適的生活空間，今日(27日)宣布為項目全數單位的廚房配置安全便捷的「Intrix多功能淨水器」，為住戶帶來更健康安心的用水體驗，將生活品質提升至另一個層次，亦履行公司對打造智能及健康生活的承諾。
萬科香港董事總經理周銘禧表示，為打造健康舒適的生活居所，公司以客戶的角度出發，採用實用與美觀兼備的設計。公司深明不少客戶都關注家中食水品質，此次特意為「上然」全部單位配置檯下式多功能淨水器，住戶無需再為單位額外配置淨水設備，大大提升空間使用效益。住戶只要開啟水龍頭即可享用健康純淨的食水，極大提升日常生活的效率，充分體現公司以人為本及為客戶提供好產品、好服務的理念。
多功能淨水器由著名再生能源和熱能技術公司Intrix集團首創，產品由淨水器與水龍頭組成，即時提供室溫或介乎60至98度的淨化水，可作飲用及烹飪。設計時尚的淨水器安裝於下方的廚櫃內，完全不佔檯面空間，保持廚房整潔美觀。淨水器採用全球唯一獲得專利的鈦導管(Titanium Inner Core)將水加熱煮沸，具備抗腐蝕、抗降解、高導熱、高耐用和生物相容性五大特質。三重強效濾芯由沉積層、活性碳及納米膜所組成，有效去除99.99%小至0.01微米(μm)的微生物，並過濾重金屬、細菌和部分病毒，保留水中的天然礦物質。住戶打開廚房水龍頭後便可即時取得已淨化的飲用水，保障健康。
Intrix香港及澳門總代理海勤機械執行董事馮子賢稱，Intrix品牌設計源自英國，致力以科學及創新技術，研發家居淨水系統，其淨水設備取得美國國家衞生基金會NSF/ANSI 42、53和401號標準的認證及擁有19項專利，多年來為國際酒店品牌包括Shangri-La、Hyatt、Four Seasons等提供淨水及供熱設備，備受市場認可。Intrix多功能淨水器每分鐘可淨化約2.4公升的食水，採用Eco Smart技術，處於備用狀態可節能省電，不存在反覆煮沸加熱的情況；另配備安全鎖，避免兒童誤觸而引致意外。目前較少全新住宅項目預設淨水設備，此次「上然」全部單位的廚房配置Intrix多功能淨水器，住戶可輕鬆便捷地使用安全衛生的食水，讓生活變得更健康，亦體現萬科香港為客戶創造價值和貼心實用的設計理念。
「上然」鄰近港鐵大埔墟站，第1期提供403伙，實用面積由214至961方呎，戶型涵蓋開放式至四房間隔，並設29伙平台及頂層天台特色單位。項目標準單位主打一房及兩房，合共佔全盤逾七成。