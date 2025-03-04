上然或本周開價 中小單位佔七成

新盤氣氛稍回暖，發展商推盤更積極。萬科控股(香港)大埔馬窩路新盤「上然」自上周上載售樓說明書後，近日再開放4個示範單位予VIP優先參觀，或本周內公布首張價單，開價後隨即開放示位予公眾參觀，目標月內開售。萬科香港董事總經理周銘禧表示，項目自上樓書後接獲不少查詢，而由於超過70%單位為中小型單位，料可受惠《財政預算案》推出新印花稅措施。

展望後市，周銘禧指出自農曆新年後樓市氣氛向好，而過去周末一手銷情理想，加上新印花稅措施料對中小型單位有一定刺激作用。他稱，「上然」有超過70%為中小型單位，相信買家可受惠新印花稅措施，而整體經濟環境回暖，預期樓市會平穩發展。