上然或本周開價 中小單位佔七成

新盤氣氛稍回暖，發展商推盤更積極。萬科控股(香港)大埔馬窩路新盤「上然」自上周上載售樓說明書後，近日再開放4個示範單位予VIP優先參觀，或本周內公布首張價單，開價後隨即開放示位予公眾參觀，目標月內開售。萬科香港董事總經理周銘禧表示，項目自上樓書後接獲不少查詢，而由於超過70%單位為中小型單位，料可受惠《財政預算案》推出新印花稅措施。
展望後市，周銘禧指出自農曆新年後樓市氣氛向好，而過去周末一手銷情理想，加上新印花稅措施料對中小型單位有一定刺激作用。他稱，「上然」有超過70%為中小型單位，相信買家可受惠新印花稅措施，而整體經濟環境回暖，預期樓市會平穩發展。
憧憬受惠新印花稅
他又補充，項目的籌備工作已到最後階段，目前接獲不少查詢，包括年輕首置客等。他指大埔區內大部分私樓樓齡已逾30年，所以估計部分客戶有改善居住環境的需要。
「上然」鄰近港鐵大埔墟站，分三期發展，合共提供1,650伙。第1期提供403伙，實用面積由214至961方呎，戶型涵蓋開放式至四房間隔，並設29伙平台及頂層天台特色單位。項目標準單位主打一房及兩房，合共佔全盤逾七成。
南首提價加推55伙
另外，恒基地產(012)牽頭發展的九龍城「南首」首輪推售181伙火速售罄。恒基物業代理董事及營業(二)部總經理韓家輝表示，因應市場反應熱烈，項目加推全新價單3號應市，共涉55伙，並首度推出開放式單位。扣除最高折扣8%後，折實價337.45萬元起，折實呎價16,873元起。新價單折實平均呎價20,515元，較2號價單高近10%。韓家輝指，價格差異主要受景觀樓層因素影響，而部分單位價格則輕微向上調1%至2%。