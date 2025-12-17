上然推售樓王 入場費373萬 加購車位 最低18萬

新盤臨近年底相繼衝刺！萬科控股(香港)大埔馬窩路新盤「上然」，昨宣布上載第二期的銷售安排第7號，將於本周六起以「先到先得」形式推售165伙，其中155伙以價單形式發售，當中包括全新價單7號位於第1座樓王的72伙單位，涵蓋一房至三房及特色戶。今次特點之一，是買家可以低至18萬元優惠價加購價值逾百萬的車位。
「One Le Mont」之所以被發展商形容為樓王，因坐落整個發展項目一隅，享獨特單邊格局優勢及更高私隱度。全棟共提供173伙，實用面積介乎270至797方呎，涵蓋一房至三房，主打兩房戶型。
7伙折實價低於400萬
今次「One Le Mont」推售的72伙，涵蓋28伙一房、28伙兩房、8伙三房及8伙特色戶，實用面積介乎270至662方呎，價單定價由449.3萬至1,044.5萬元，扣除最大售價折扣17%後，折實價由373萬至867萬元，折實呎價介乎10,721至15,837元，當中7伙折實價低於400萬元，印花稅僅100元。
另外，項目全新推出1「家」1車位優惠，購買指定三房或四房單位的買家，可選擇同時加購住客私家車車位。加購的私家車車位可享額外100萬元折扣，即最低僅以18萬元購買車位。
萬科香港董事總經理周銘禧指，「上然」開售至今共3期，累計售1,079伙，套現逾49.6億元，預計年內將申請入伙紙。
蔚藍東岸周六標售20伙
另外，五礦地產(230)油塘現樓新盤「蔚藍東岸」昨推出新銷售安排第57號，合共20伙，將於周六(20日)起以招標形式發售，實用面積由266至1,057方呎，包括2伙開放式、17伙三房及1伙四房。五礦地產營銷及市務總監黃少鴻表示，近期項目交投回升，優質物業需求顯著增加，市場氣氛回暖帶動換樓客及投資者積極入市，近期亦收到大量大戶型單位查詢。項目連續6日錄得成交，本月累計吸金逾1.2億元。