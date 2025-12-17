上然推售樓王 入場費373萬 加購車位 最低18萬

新盤臨近年底相繼衝刺！萬科控股(香港)大埔馬窩路新盤「上然」，昨宣布上載第二期的銷售安排第7號，將於本周六起以「先到先得」形式推售165伙，其中155伙以價單形式發售，當中包括全新價單7號位於第1座樓王的72伙單位，涵蓋一房至三房及特色戶。今次特點之一，是買家可以低至18萬元優惠價加購價值逾百萬的車位。

「One Le Mont」之所以被發展商形容為樓王，因坐落整個發展項目一隅，享獨特單邊格局優勢及更高私隱度。全棟共提供173伙，實用面積介乎270至797方呎，涵蓋一房至三房，主打兩房戶型。