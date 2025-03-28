上然會所設超過50項設施 引入室內智能訓練單車｜大埔新盤

萬科控股(香港)大埔馬窩路大型新盤「上然」會所及戶外休憩空間面積合共逾10萬方呎，設有超過50項涵蓋親子遊憩、健體舒展的設施。萬科香港董事總經理周銘禧表示，將在會所引入具備精準數據及真實騎行感覺的室內智能訓練單車品牌Wattbike，致力為住戶提供優質和專業的運動設備，打造健康生活新體驗。

周銘禧指，今次在項目會所引入世界級的 Wattbike AtomX智能訓練單車，將運動與創新科技結合，為住客提供一個更高效及嶄新的運動體驗，滿足不同健身需要。源自英國的Wattbike備受世界級教練及專業運動員認可，目前被英超球員、NBA球員、NFL 球員、香港體育學院及由香港中文大學醫學院及傑志球會合辦的運動醫學中心及職業單車手等用於訓練。不同於一般健身單車，Wattbike特別採用飛輪結構，即停止踩踏板時，飛輪會繼續移動，但踏板不會跟著轉動，讓用家在室內訓練時也有真實的騎車體驗。