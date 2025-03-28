上然會所設超過50項設施 引入室內智能訓練單車｜大埔新盤

萬科控股(香港)大埔馬窩路大型新盤「上然」會所及戶外休憩空間面積合共逾10萬方呎，設有超過50項涵蓋親子遊憩、健體舒展的設施。萬科香港董事總經理周銘禧表示，將在會所引入具備精準數據及真實騎行感覺的室內智能訓練單車品牌Wattbike，致力為住戶提供優質和專業的運動設備，打造健康生活新體驗。
周銘禧指，今次在項目會所引入世界級的 Wattbike AtomX智能訓練單車，將運動與創新科技結合，為住客提供一個更高效及嶄新的運動體驗，滿足不同健身需要。源自英國的Wattbike備受世界級教練及專業運動員認可，目前被英超球員、NBA球員、NFL 球員、香港體育學院及由香港中文大學醫學院及傑志球會合辦的運動醫學中心及職業單車手等用於訓練。不同於一般健身單車，Wattbike特別採用飛輪結構，即停止踩踏板時，飛輪會繼續移動，但踏板不會跟著轉動，讓用家在室內訓練時也有真實的騎車體驗。
第2期首輪銷售今晚截票
「上然」第1期首輪及次輪銷售成績理想，第1期價單可供出售單位售出約98%。因應市場反應熱烈，第2期首輪銷售敲定本周六(29日)展開，以價單形式發售128伙，扣除最高16%折扣，單位折實售價由267.2萬元起，折實呎價由9,907元起，折實平均呎價11,863元，將於本周五(28日)晚上6時截票；而另外10伙則安排於本周日(30日)起招標發售。周銘禧指，新一輪入票除了首輪開售的向隅客之外，亦有新客入票，以分支家庭客及投資客為主。
「上然」第2期由第1座、第6座及第7座組成，提供682伙，單位實用面積介乎246至797方呎，戶型涵蓋開放式至三房，設有53伙特色單位，包括26伙連花園或平台的單位及27伙頂層連天台單位。今期設有139個住宅停車位，預計關鍵日期為2026年7月31日。