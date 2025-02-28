上然第1期最快下周開放示位及開價 目標3月推售｜大埔新盤

萬科控股(香港)大埔馬窩路新盤「上然」第1期自本周上載樓書後接獲不少查詢，萬科香港董事總經理周銘禧表示，當中包括首次置業人士等，項目今日(28日)開放展銷廳予傳媒參觀，最快下周對外開放示範單參觀及開價，目標3月內開售。 周銘禧指，工程進度理想，新春後新盤氣氛好轉，故適時推出項目，首張價單將提供不少於81伙，一房及兩房佔約七成，定價將參考鄰近東鐵綫沿線大型新盤。周銘禧補充，「上然」第1期共設4個示範單位，包括一房、兩房開放式廚房，兩房梗廚及三房單位。另外，項目預計關鍵日期2026年7月底，暫計劃先推第1期發售，其他兩期會視乎市場反應再定推出日期。

被問及差估署1月樓價繼續下跌，周銘禧指，美國減息以來香港多有跟隨，失業率維持3%，整體經濟好等均對樓市有支持作用，相信香港樓市平穩，財政預算案放寬100元印花稅門檻措施，將聚焦利好中小型單位。

上然會所分3大區域 提供逾50項設施 「上然」整個發展項目的會所及戶外休憩空間面積合共逾10萬方呎，設有「Garden Club」，「MountainClub」，「Sky Club」三大區域，共提供逾50項設施。 萬科香港執行董事梁啟安表示，「Garden Club」位處第3座，通過兩組扶手電梯組成的「光影長廊」後，便抵達會所大堂，第二個區域「Mountain Club」位處第5至第7座之間，設有長約50米的「室外度假式露天泳池」及長約25米的「室內恆溫泳池」雙泳池設施。位處於第6座頂層及天台的「Sky Club」，擁三個不同主題設計的宴會廳「臻然廳」、「尚然廳」及「萃然廳」。