上然第2期加推69伙 折實均呎11714元 一房321萬入場｜大埔新盤

萬科控股(香港)大埔馬窩路新盤「上然」第2期今日(24日)加推第2號價單，涉及69伙，維持最高16%折扣，單位折實售價由321萬元起，折實呎價由11,793元起，折實平均呎價11,714元。
萬科香港董事總經理周銘禧表示，是次與首張價單相比屬原價加推，只是因應坐向及景觀而有所調整，價格仍是同區近十年最優惠的新盤，當中33伙折實售價低於400萬元，可受惠100元印花稅新措施。
是次2號價單涵蓋34伙一房及35伙兩房，實用面積介乎302至474方呎，以定價計算，市值約3.72億元。單位定價由382.1萬至831.5萬元，呎價介乎11,793元至17,654元。扣除最高16%折扣，單位折實售價由321萬至698.5萬元，折實呎價介乎9,907元至14,830元。
入場單位為第7座2樓D1室，實用面積324方呎，一房間隔，折實售價321萬元，折實呎價9,907元。
上然第2期提供682伙 一房及兩房佔逾七成(多圖)｜大埔新盤
「上然」第2期由第1座、第6座及第7座組成，提供682伙，單位實用面積介乎246至797方呎，戶型涵蓋開放式至三房，設有53伙特色單位，包括26伙連花園或平台的單位及27伙頂層連天台單位。今期設有139個住宅停車位，預計關鍵日期為2026年7月31日。