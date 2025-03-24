上然第2期加推69伙 折實均呎11714元 一房321萬入場｜大埔新盤

萬科控股(香港)大埔馬窩路新盤「上然」第2期今日(24日)加推第2號價單，涉及69伙，維持最高16%折扣，單位折實售價由321萬元起，折實呎價由11,793元起，折實平均呎價11,714元。

萬科香港董事總經理周銘禧表示，是次與首張價單相比屬原價加推，只是因應坐向及景觀而有所調整，價格仍是同區近十年最優惠的新盤，當中33伙折實售價低於400萬元，可受惠100元印花稅新措施。

是次2號價單涵蓋34伙一房及35伙兩房，實用面積介乎302至474方呎，以定價計算，市值約3.72億元。單位定價由382.1萬至831.5萬元，呎價介乎11,793元至17,654元。扣除最高16%折扣，單位折實售價由321萬至698.5萬元，折實呎價介乎9,907元至14,830元。