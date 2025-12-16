上然第2期周六開賣165伙 首推第1座樓王 入場價373萬｜大埔新盤

萬科控股(香港)大埔馬窩路新盤「上然」，今日(16日)宣布上載第二期的銷售安排第7號，將於本周六起(20日)以「先到先得」形式推售165伙，其中155伙以價單形式發售，當中包括全新價單7號位於第1座樓王的72伙單位，涵蓋一房至三房及特色戶。

價單7號涉及72伙，單位均位於第1座(One Le Mont)，涵蓋28伙一房、28伙兩房、8伙三房及8伙特色戶，實用面積介乎270至662方呎，價單定價由449.3萬至1,044.5萬元，最大售價折扣17%，折實售價由373萬至867萬元，折實呎價介乎10,721至15,837元，當中7伙單位折實價低於400萬元，印花稅僅需100元。