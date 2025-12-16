熱門搜尋:
地產
2025-12-16 18:05:00

上然第2期周六開賣165伙 首推第1座樓王 入場價373萬｜大埔新盤

(左) 萬科香港董事總經理周銘禧，(右) 萬科香港市場營銷及客戶關係部主管劉淑貞。

萬科控股(香港)大埔馬窩路新盤「上然」，今日(16)宣布上載第二期的銷售安排第7號，將於本周六起(20)以「先到先得」形式推售165伙，其中155伙以價單形式發售，當中包括全新價單7號位於第1樓王72伙單位，涵蓋一房至三房及特色戶。

價單7號涉及72伙，單位均位於第1(One Le Mont)，涵蓋28伙一房、28伙兩房、8伙三房及8伙特色戶，實用面積介乎270662方呎，價單定價由449.3萬至1,044.5萬元，最大售價折扣17%，折實售價由373萬至867萬元，折實呎價介乎10,72115,837元，當中7伙單位折實價低於400萬元，印花稅僅需100元。

另外，全新推出1「家」1車位優惠，購買指定房或房單位的買家，可選擇同時加購住客私家車車位。加購的私家車車位可享額外100萬元折扣，即最低僅以18萬元購買車位。

上然第2期周六開賣165伙 首推第1座樓王 入場價373萬｜大埔新盤

第1座One Le Mont電梯大堂設計。

全盤累售1079伙 套現逾49.6

萬科香港董事總經理周銘禧表示「上然」開售至今三期合共售出1,079伙，套現逾49.6億元，預計年內將申請入伙紙。為回應客戶的殷切需求，壓軸推出名為「One Le Mont」的1樓王。「One Le Mont」坐落於整個發展項目的一隅，享有獨特的單邊格局優勢，享有更高的私隠度。全棟共提供173伙，實用面積介乎270797方呎，涵蓋一房至三房，主打兩房戶型。

One Le Mont」靈感源自「One and The Only One」，寓意其匯聚卓越位置、開揚景觀及尊貴設計多個優勢，更顯矜貴罕有，同時讓倚山而居的極致生活，提升至「The Perfection in Nature」的更高層次。

