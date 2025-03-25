上然第2期周六首輪開賣128伙 折實價267萬入場｜大埔新盤

一手市場於今個周末迎來全新盤開賣，萬科控股(香港)大埔馬窩路「上然」第2期今日(25日)上載首份銷售安排，涉及138伙，當中128伙將於本周六(29日)以價單形式發售，扣除最高16%折扣，單位折實售價由267.2萬元起，折實呎價由9,907元起，折實平均呎價11,863元，將於本周五(28日)晚上6時截票；而另外10伙則安排於本周日(30日)起招標發售。

首輪發售單位包括12伙開放式、47伙一房、51伙兩房、14伙三房，以及4伙特色戶，實用面積介乎246至723方呎。單位定價由318萬至1,179.2萬元，呎價介乎11,793元至17,654元。扣除最高16%折扣，單位折實售價由267.2萬至990.6萬元，折實呎價介乎9,907元至14,830元。當中有56伙折實售價低於400萬元，可受惠100元印花稅新措施。以定價計，今批單位市值約7.34億元。