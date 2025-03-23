上然第2期首推137伙 暫錄超額認購逾56倍｜大埔新盤

萬科控股(香港)大埔馬窩路新盤「上然」第2期火速公布售樓說明書及首張價單，市場反應熱判，周末兩日(22及23日)繼續吸引以家庭客及年青一族為主的客戶到場參觀「上然」展銷廳，自開放迄今已累積接待逾2萬人次。截至今日(23日)晚上7時，項目累收約7,900票，按第2期首張價單137伙計算，超額認購逾56倍。
萬科香港董事總經理周銘禧表示，「上然」第1期首輪及次輪銷情理想，當中「1家1」計劃深受家庭客及分支客歡迎，不少買家連同家族成員或親友聯手購入，方便互相照顧。今次首度推出Sky Deck，即第6座及第7座，單位戶型更多樣化，相信可以符合不同買家的需要。
「上然」第2期上周五(21日)公布首張價單，涉及137伙，涵蓋12伙開放式、67伙一房、38伙兩房，以及20伙三房，實用面積介乎246至723方呎。扣除最高16%折扣後，單位折實售價由267.2萬至990.6萬元，折實呎價介乎10,303元至13,701元。當中有58伙或約42%單位折實售價低於400萬元，即可受惠新印花稅措施。入場單位為1座1樓C6室，實用面積246方呎，開放式間隔，折實售價267.2萬元、折實呎價10,862元。
至於今期首張價單折實平均呎價約12,018元，與第1期於本月6日首推81伙，當時折實平均呎價約11,036元相比，高約8.9%。以定價計算，今批137伙市值約7.98億元。
發展商繼續推出「1家1」或新「1家1」付款計劃，購買三房或四房單位買家可享額外折扣加購當中12伙開放式、10伙一房及6伙兩房，當中三房買家可享100萬元折扣，四房買家可享160萬元折扣。
「上然」第2期由第1座、第6座及第7座組成，提供682伙，單位實用面積介乎246至797方呎，戶型涵蓋開放式至三房，設有53伙特色單位，包括26伙連花園或平台的單位及27伙頂層連天台單位。今期設有139個住宅停車位，預計關鍵日期為2026年7月31日。