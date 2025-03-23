上然第2期首推137伙 暫錄超額認購逾56倍｜大埔新盤

萬科控股(香港)大埔馬窩路新盤「上然」第2期火速公布售樓說明書及首張價單，市場反應熱判，周末兩日(22及23日)繼續吸引以家庭客及年青一族為主的客戶到場參觀「上然」展銷廳，自開放迄今已累積接待逾2萬人次。截至今日(23日)晚上7時，項目累收約7,900票，按第2期首張價單137伙計算，超額認購逾56倍。

萬科香港董事總經理周銘禧表示，「上然」第1期首輪及次輪銷情理想，當中「1家1」計劃深受家庭客及分支客歡迎，不少買家連同家族成員或親友聯手購入，方便互相照顧。今次首度推出Sky Deck，即第6座及第7座，單位戶型更多樣化，相信可以符合不同買家的需要。