上然部署本周內開價 示範單位優先開放予VIP參觀｜大埔新盤

萬科控股(香港)大埔馬窩路新盤「上然」第1期今日(3日)公布最新銷售部署，萬科香港董事總經理周銘禧表示，項目籌備工作已屆最後階段，自上周上載售樓說明書後接獲不少查詢，今日率先向傳媒開放4個示範單位，今明兩日則開放予VIP優先參觀，本周內公布首張價單，開價後隨即開放予公眾參觀，目標月內開售。
項目主打中小型單位 可受惠新印花稅
展望後市，周銘禧指出自農曆新年後樓市氣氛向好，而過去周末一手銷情理想，加上《財政預算案》推出新印花稅措施，料對中小型單位有一定刺激作用。他稱，「上然」有超過70%為中小型單位，相信買家可受惠新印花稅措施，而整體經濟環境回暖，預期樓市會平穩發展。
設4個示範單位 涵蓋一房至三房
該盤設有4個示範單位，型涵蓋一房至三房，包括參照第2座8樓C6室搭建的一房開放式廚房單位，實用面積301方呎。參照第2座8樓D2單位搭建的兩房開放式廚房單位，實用面積428方呎。另參照第2座6樓B3室搭建的兩房梗廚示範單位，實用面積475方呎，客飯廳連接共38方呎的特大露台連工作平台。
至於參照第2座6樓B1室搭建的三房一套連工作間及洗手間單位，實用面積713方呎，客飯廳連接共39方呎的特大露台連工作平台。
「上然」鄰近港鐵大埔墟站，分三期發展，合共提供1,650伙。第1期提供403伙，實用面積由214至961方呎，戶型涵蓋開放式至四房間隔，並設29伙平台及頂層天台特色單位。項目標準單位主打一房及兩房，合共佔全盤逾七成。