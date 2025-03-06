上然開價｜中原陳永傑：首批創區內新盤11年新低 定價較同區二手折讓兩成｜大埔新盤

萬科控股(香港)大埔馬窩路新盤「上然」第1期今日(6日)公布首張價單，涉及81伙，提供5種付款方法，扣除最高折扣16%後，折實價238萬至1,014.2萬元，折實呎價介乎9,193元至12,568元，折實平均呎價11,036元。 中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，近期股票市場持續向好，樓市交投亦暢旺，發展商紛紛把握時機推盤，今天大埔新盤項目「上然」公布首張價單，首批推售的81伙，折實平均呎價較大埔白石角二手呎價低近兩成，亦是區內一手新盤首張價單自2014年嵐山後約11年新低價，大埔市中心內大部分私樓樓齡已逾30年以上，加上折實入場費由約238萬元起，約41伙可受惠新一份財政預算案調整印花稅至100元門檻，料可吸引大批上車客進駐。

回報率料達3厘 陳永傑續指，另一方面，區內租金持續高企，回報率亦穩步向上，區內新晉屋苑租市一向有價有市，平均實用呎租普遍35至45元，部分更可高逾50元，回報可達3厘，加上樓盤更推出特別一「家」一置業優惠，大單位買家可以88萬元，實用平均呎價約3,500元加購開放式戶，料細單位將來轉手後可獲可觀利潤，若長線收租，租金回報亦相當理想，料上然亦可吸引投資收租客入市，預計本月於財案效應下，一手交投暢旺，近期已有4個新盤首批單位於開售當日一Q清枱，預計上然亦不例外，料全月可錄約3,000宗一手成交。