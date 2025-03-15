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地產
2025-03-15 17:05:54

上然開賣｜中原陳永傑：租金回報料4厘吸引投資客 首批可一Q清｜大埔新盤

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上然開賣｜中原陳永傑：錄兩組大手客連掃3伙 首批料一Q清｜大埔新盤

「上然」第1期今日(15日)以價單形式首輪銷售228伙。

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萬科控股(香港)大埔馬窩路新盤「上然」第1期今日(15日)以價單形式首輪銷售228伙，首輪累收7,418票，超額認購逾31倍。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，大埔上然訂價吸引，加上今天首批單位當中有100伙可受惠最新印花稅措施，對上車客相當吸引，累收７千多票，預料今日首批即日沽清機會極大，相信發展商會乘勝追擊，迅速加推應市。今日本行買家出席率達約八成，當中用家為主，佔七至八成，大多屬新界東客；約三成屬投資客，本行亦有大手客人有意斥資超過3,000萬元購入8伙，料上然呎租可達約40至50元水平，租金回報預計約4厘，對投資者具吸引力。

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中原錄兩組大手客掃3伙

陳永傑續指，該行最新錄得一組客人斥資近1,400萬元購入三伙單位，包括一伙三房，一房及開放式單位 。另亦有一組客人斥資約1,300萬元購入3伙單位，包括兩伙兩房及一伙一房戶。

市況方面，新一份財案公布後，市場氣氛正面，明顯帶動新界區細價樓成交，多個新盤相繼推出，開價亦克制，小陽春已確定。本月暫錄得約1,330多宗一手成交，已超2月及1月份整月一手成交，預計3月一手成交可達超過3,000宗。財案後大市氣氛向好，新盤市場已有6次新盤開售當日一Q清枱紀錄，相信今天上然銷售亦不例外，連同今天可錄7次開售當日一Q清枱紀錄。

「上然」分三期發展，合共提供1,650伙。第1期提供403伙，實用面積由214至961方呎，戶型涵蓋開放式至四房間隔，並設29伙平台及頂層天台特色單位。項目標準單位主打一房及兩房，合共佔全盤逾七成。

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