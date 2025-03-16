熱門搜尋:
DSE 2025 網上熱話 啟德體育園 上然 金像獎2025 朗天峰 新店關注組 回南天 DeepSeek 行山路線 二手樓 好去處 流感 定期存款 C觀點 日本旅遊 二元乘車優惠 食譜 味美道來 減肥
dadblk2 madblk2
返回
地產
2025-03-16 17:27:14

上然開賣｜首輪228伙近沽清 何啟華@ERROR都入市｜大埔新盤

分享：
上然開賣｜首輪228伙近沽清 何啟華@ERROR都入市｜大埔新盤

「上然」第1期周六(15日)以價單形式首輪銷售228伙，即日沽出223伙。

adblk5

萬科控股(香港)大埔馬窩路新盤「上然」第1期周六(15)以價單形式首輪銷售228伙，即日售出223伙，佔可出售單位98%。萬科香港董事總經理周銘禧表示，項目首日銷售成績理想，客戶包括來自東鐵沿線的分支家庭，亦有部分來自其他新界區、九龍及香港的客戶，投資者亦見項目租金回報理想而入市。

「上然」首輪銷售累收7,418票，超額認購逾31倍，銷售時分為AB兩組，A組買家須選購2伙至8伙，而B組買家須選購1伙至8伙。首輪發售的單位當中，100個單位折實價低於400萬元，可受惠100元印花稅新措施。有28伙開放式可以選用1「家」1付款計劃，據悉全數開放式單位均透過1「家」1付款計劃售出。

上然開賣｜首輪228伙近沽清 何啟華@ERROR都入市｜大埔新盤 上然開賣｜首輪228伙「一Q清」 何啟華@ERROR都入市｜大埔新盤 上然開賣｜首輪228伙近沽清 何啟華@ERROR都入市｜大埔新盤 上然開賣｜首輪228伙近沽清 何啟華@ERROR都入市｜大埔新盤 上然開賣｜首輪228伙近沽清 何啟華@ERROR都入市｜大埔新盤

Dee為家人入市 料涉資千萬

男團ERROR成員何啟華(Dee)亦有現身「上然」售樓處現場，即使他戴上冷帽、太陽眼鏡及口罩「包到冚」仍被認出，據報他現身揀樓時段為上述提及的1「家」1付款計劃，即要一次過買入兩個單位，其中一個屬三房或四房大單位，然後以折扣優惠價認購開放式單位，估計涉資約千萬元。他向傳媒透露，自己由細到大都住在大埔，是次為家人入市。被問及在樓市持續低迷情况下仍入市，他笑言「呢啲咪逆市奇葩」，自己只是普通市民不懂樓市，而為何選擇購買「上然」，阿Dee表示︰「住上弦好過住下弦」。

adblk6
上然開賣｜首輪228伙近沽清 何啟華@ERROR都入市｜大埔新盤

何啟華(阿Dee)「包到冚」仍被認出，笑言「住上弦好過住下弦」。

「上然」分三期發展，合共提供1,650伙。第1期提供403伙，實用面積由214至961方呎，戶型涵蓋開放式至四房間隔，並設29伙平台及頂層天台特色單位。項目標準單位主打一房及兩房，合共佔全盤逾七成。

即睇大埔上源最新資訊 (House730)

立即更新/下載AM730手機APP 體驗升級功能

全新會員積分獎賞計劃 打開App進入會員專區體驗升級功能