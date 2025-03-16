上然開賣｜首輪228伙近沽清 何啟華@ERROR都入市｜大埔新盤

萬科控股(香港)大埔馬窩路新盤「上然」第1期周六(15日)以價單形式首輪銷售228伙，即日售出223伙，佔可出售單位98%。萬科香港董事總經理周銘禧表示，項目首日銷售成績理想，客戶包括來自東鐵沿線的分支家庭，亦有部分來自其他新界區、九龍及香港的客戶，投資者亦見項目租金回報理想而入市。

「上然」首輪銷售累收7,418票，超額認購逾31倍，銷售時分為A、B兩組，A組買家須選購2伙至8伙，而B組買家須選購1伙至8伙。首輪發售的單位當中，100個單位折實價低於400萬元，可受惠100元印花稅新措施。有28伙開放式可以選用1「家」1付款計劃，據悉全數開放式單位均透過1「家」1付款計劃售出。