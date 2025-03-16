上然開賣｜首輪228伙近沽清 何啟華@ERROR都入市｜大埔新盤

萬科控股(香港)大埔馬窩路新盤「上然」第1期周六(15日)以價單形式首輪銷售228伙，即日售出223伙，佔可出售單位98%。萬科香港董事總經理周銘禧表示，項目首日銷售成績理想，客戶包括來自東鐵沿線的分支家庭，亦有部分來自其他新界區、九龍及香港的客戶，投資者亦見項目租金回報理想而入市。
「上然」首輪銷售累收7,418票，超額認購逾31倍，銷售時分為A、B兩組，A組買家須選購2伙至8伙，而B組買家須選購1伙至8伙。首輪發售的單位當中，100個單位折實價低於400萬元，可受惠100元印花稅新措施。有28伙開放式可以選用1「家」1付款計劃，據悉全數開放式單位均透過1「家」1付款計劃售出。
阿Dee為家人入市 料涉資千萬
男團ERROR成員何啟華(阿Dee)亦有現身「上然」售樓處現場，即使他戴上冷帽、太陽眼鏡及口罩「包到冚」仍被認出，據報他現身揀樓時段為上述提及的1「家」1付款計劃，即要一次過買入兩個單位，其中一個屬三房或四房大單位，然後以折扣優惠價認購開放式單位，估計涉資約千萬元。他向傳媒透露，自己由細到大都住在大埔，是次為家人入市。被問及在樓市持續低迷情况下仍入市，他笑言「呢啲咪逆市奇葩」，自己只是普通市民不懂樓市，而為何選擇購買「上然」，阿Dee表示︰「住上弦好過住下弦」。
「上然」分三期發展，合共提供1,650伙。第1期提供403伙，實用面積由214至961方呎，戶型涵蓋開放式至四房間隔，並設29伙平台及頂層天台特色單位。項目標準單位主打一房及兩房，合共佔全盤逾七成。