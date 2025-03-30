上然2期周三次輪發售158伙 54伙折實價低於「4球」｜大埔新盤

萬科控股(香港)大埔馬窩路「上然」第2期昨日(29日)展開首輪銷售，以價單形式發售128伙，扣除最高16%折扣，單位折實售價由267.2萬元起，折實呎價由9,907元起，折實平均呎價11,863元。首輪截收8,380票，超額認購逾64倍。據成交紀錄冊顯示，即日售出71伙，佔可發售單位約55%。萬科香港董事總經理周銘禧表示，項目自本月15日開售以來，短短15日合共410伙獲認購，銷情令人鼓舞。項目吸引來自東鐵沿線以至其他地區客戶到場揀樓，當中以本區分支家庭及投資者為主。

發展商隨即公布「上然」第2期次輪銷售安排，將於本周三起(4月2日)發售158伙，當中131伙以價單形式推售，包括全新推出的74伙，涵蓋一房、兩房及三房；另有27伙於本周四(4月3日)以招標形式出售。

「上然」第2期次輪以先到先得形式發售單位涵蓋10伙開放式、62伙一房、46伙兩房，以及13伙三房，實用面積介乎246至723方呎。價單定價由318萬至1,155.3萬元，呎價介乎11,793元至17,654元。市值約7.4億元。

折實售價由267.2萬至970.5萬元，折實呎價介乎9,907元至14,830元，折實平均呎價均價約11,925元。當中有54伙折實價低於400萬元，可受惠100元印花稅新措施。至於有10伙開放式、12伙一房及5伙兩房可以選用1「家」1及新1「家」1付款計劃。