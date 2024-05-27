上環重建項目荷李活華庭，最新錄長情業主沽貨大賺成交個案。中原地產西半山區域營業董事鄧國昌表示，分行新近促成一宗西半山荷李活華庭買賣成交，單位為A座中低層G室，實用面積615方呎，採兩房間隔，座向東南，外望元創方一帶景致。單位放盤數月，原先開價1,150萬元，最新以988萬元沽出，累減162萬元或減幅約14%，折合實用呎價16,065元。據了解，原業主於1999年以319萬元購入上址單位，長情持貨25年，是次沽出帳面獲利669萬元，單位期間升值逾兩倍。
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上環荷李活華庭兩房減14%沽 988萬易手 長情業主獲利兩倍｜二手樓成交
上環重建項目荷李活華庭，最新錄長情業主沽貨大賺成交個案。中原地產西半山區域營業董事鄧國昌表示，分行新近促成一宗西半山荷李活華庭買賣成交，單位為A座中低層G室，實用面積615方呎，採兩房間隔，座向東南，外望元創方一帶景致。單位放盤數月，原先開價1,150萬元，最新以988萬元沽出，累減162萬元或減幅約14%，折合實用呎價16,065元。據了解，原業主於1999年以319萬元購入上址單位，長情持貨25年，是次沽出帳面獲利669萬元，單位期間升值逾兩倍。