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地產
2024-10-15 17:52:38

上環HOLLYWOOD HILL減息後沽24伙 套現1.76億 夥中原推置業優惠｜一手市況

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興勝創建控股有限公司執行董事周嘉峯(左二)、中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑(右一)及中原地產港島區執行董事唐秉正，一同公有全新HOLLYWOOD HILL置業優惠。

興勝創建控股有限公司執行董事周嘉峯(左二)、中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑(右一)及中原地產港島區執行董事唐秉正，一同公有全新HOLLYWOOD HILL置業優惠。

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興勝創建(896)旗下已屆現樓的上環單幢精品住宅項目HOLLYWOOD HILL，今日(15)夥拍中原地產公布最新銷售詳情。興勝創建控股有限公司執行董事周嘉峯表示，項目從減息後開售至今，已售出24伙，佔項目總伙數約一半，平均實用呎價18,300元，套現約1.76億元，買家中有六至七成為投資者，而價錢較項目於2021年、即3年前的價單，有約三成折讓。此外，售出的24伙中，由中原地產負責銷售的單位佔20伙。

最高成交價840 呎價2.1

HOLLYWOOD HILL位於上環荷李活道222號，前身為服務式住宅，樓高25層，全盤提供48伙，單位實用面積一律為400方呎一房連開放式廚房間隔。周嘉峯指，售出的HOLLYWOOD HILL單位最高成交價為17A室，造價840萬元，平均呎價約21,000；另有一宗為連租約成交，屬於13A室，成交價780萬元，呎價約19,500元，該單位現時月租約39,000元，新買家可享逾5厘半租金回報。

HOLLYWOOD HILL曾於2021年推出約10伙單位發售，當時售價介乎約1,155萬至1,360萬元不等，平均呎價約28,88834,000元，周嘉峯稱，項目最新成交價較當年開價有約三成折讓。此外，他透露，興勝創建將於2025首季或次季推出旗下九龍塘豪宅項目，涉及11伙單位；同年次季或第3季則推出葵涌工業項目，以及2026年首季料推出北部都會區項目、位於元朗唐人新村的低密度精品式住宅項目。

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中原地產於HOLLYWOOD HILL銷售成績理想，搶佔逾八成佔市率，獲發展商嘉許確認。

中原地產於HOLLYWOOD HILL銷售成績理想，搶佔逾八成佔市率，獲發展商嘉許確認。

中原推HOLLYWOOD HILL全新置業優惠

另外，中原地產就負責HOLLYWOOD HILL銷售取得成績理想，成功搶佔逾八成佔市率，遂特別為項目買家送出全新置業大禮。中原地產港島區執行董事唐秉正表示，由即日起至1031日，經中原地產購入HOLLYWOOD HILL單位的首3名買家，將可獲贈10張港鐵「都會票」，優惠總值為港幣1.38萬元。同時，凡委託中原出售或出租的鎖匙盤業主，可同時獲贈90天的「匙盤智安心」保障，保障金額達500萬元。

即睇上環HOLLYWOOD HILL更多資訊 (HOUSE730)

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