上環HOLLYWOOD HILL減息後沽24伙 套現1.76億 夥中原推置業優惠｜一手市況

興勝創建(896)旗下已屆現樓的上環單幢精品住宅項目HOLLYWOOD HILL，今日(15日)夥拍中原地產公布最新銷售詳情。興勝創建控股有限公司執行董事周嘉峯表示，項目從減息後開售至今，已售出24伙，佔項目總伙數約一半，平均實用呎價18,300元，套現約1.76億元，買家中有六至七成為投資者，而價錢較項目於2021年、即3年前的價單，有約三成折讓。此外，售出的24伙中，由中原地產負責銷售的單位佔20伙。

最高成交價 840 萬 呎價 2.1 萬

HOLLYWOOD HILL位於上環荷李活道222號，前身為服務式住宅，樓高25層，全盤提供48伙，單位實用面積一律為400方呎一房連開放式廚房間隔。周嘉峯指，售出的HOLLYWOOD HILL單位最高成交價為17樓A室，造價840萬元，平均呎價約21,000；另有一宗為連租約成交，屬於13樓A室，成交價780萬元，呎價約19,500元，該單位現時月租約39,000元，新買家可享逾5厘半租金回報。

HOLLYWOOD HILL曾於2021年推出約10伙單位發售，當時售價介乎約1,155萬至1,360萬元不等，平均呎價約28,888至34,000元，周嘉峯稱，項目最新成交價較當年開價有約三成折讓。此外，他透露，興勝創建將於2025首季或次季推出旗下九龍塘豪宅項目，涉及11伙單位；同年次季或第3季則推出葵涌工業項目，以及2026年首季料推出北部都會區項目、位於元朗唐人新村的低密度精品式住宅項目。