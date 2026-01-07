上行周期啟動！大摩預測港樓今年升10%

本港樓價自2018年以來累挫約三成，去年終反彈5%，市場對樓價是否見底有分歧。摩根士丹利報告則認為，樓價已擺脫7年弱勢，並正式啟動上行周期，預測今年全年樓市價上升10%，明年亦會進一步增長，即至少連升3年。對於質疑聲更大的寫字樓市況，大摩亦同樣樂觀，並預料中環辦公室租金回復升勢，今年轉升3%。

大摩預期，本地三大板塊、即住宅價格、中環辦公室租金及零售銷售將自2018年以來首次齊齊錄得按年增長。目前市場有意見認為去年樓價復甦是由港元同業拆息(HIBOR)急劇下降驅動，屬周期性質，而由於內房仍處通縮、本地辦公室空置率處歷史高位，以及發展商債務等問題，預期下行周期會持續。不過大摩稱，對於相關分析「我們不同意」。