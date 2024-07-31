上車客去年臨門縮沙 今兩房價474萬購葵芳閣三房 原業主5年輸一球半｜二手蝕讓

樓價大幅回落，加上減息期亦將至，吸引觀望多時的買家陸續入市。有上車客於一年前開始在葵涌區一帶睇樓，去年底「差啲」入市一伙兩房單位，之後一直觀望市況，及至日前終於成功上車，並以兩房價錢買到三房。
放盤近兩年 累減逾175萬沽
中原地產葵涌廣場第二分行市務經理羅家俊表示，分行新近促成下葵涌葵芳閣3座中層F室成交，單位實用面積473方呎，屬三房間隔，座向西南。單位於2022年9月開價649萬元放盤，今年初降價至530萬元；隨著撤辣後睇樓量逐漸回升，單位業主亦面對現實大幅下調意向價，近日更將叫價一口氣大減50萬元至480萬元，成功吸引買家洽購，最終累減逾175萬元，以473.38萬元沽出，折合實用呎價10,008元。
羅家俊指，新買家為上車客，一年前已開始視察葵涌區內放盤，並鍾情葵芳閣，去年底本來打算購入屋苑一伙兩房單位自用，但眼見當時樓價不斷下滑，不敢入市。直至最近見樓價已累積不少跌幅，去年的兩房價錢，在今天可買得三房，認為現時樓價水平吸引，故決定入市。
該買家日前首次參觀上址後覺得合意，翌日即帶備支票「翻睇」單位，並即場議價，業主最後亦願意再減價促成交易。據了解，原業主於2019年以620萬買入物業，持貨5年轉手，現帳面虧蝕146.62萬元，期間貶值約近24%。
即睇葵涌葵芳閣放盤(HOUSE730)