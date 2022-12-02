上車客注意！新界西逾一成CCL屋苑呎價跌穿1萬 平過居屋

本港樓價持續向下尋底，連帶多個私樓呎價陸續失守1萬元關口。中原城市領先指數CCL內的133個屋苑成分屋苑，呎價跌穿1萬元的屋苑數量，由今年初的零供應，最新增至5個，為2018年1月後、近5年來最多，以新界西為主，最新上榜屋苑為荃灣麗城花園及元朗蝶翠峰。

新界西涉及32個CCL成分屋苑，據中原地產統計，目前5個呎價低於1萬元的屋苑全屬新界西，佔該區成分屋苑約15%。除前述兩個屋苑外，呎價低於1萬元的中原CCL成分屋苑分別為荃灣荃威花園、深井麗都花園及天水圍嘉湖山莊。