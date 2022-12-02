上車客注意！新界西逾一成CCL屋苑呎價跌穿1萬 平過居屋

本港樓價持續向下尋底，連帶多個私樓呎價陸續失守1萬元關口。中原城市領先指數CCL內的133個屋苑成分屋苑，呎價跌穿1萬元的屋苑數量，由今年初的零供應，最新增至5個，為2018年1月後、近5年來最多，以新界西為主，最新上榜屋苑為荃灣麗城花園及元朗蝶翠峰。
新界西涉及32個CCL成分屋苑，據中原地產統計，目前5個呎價低於1萬元的屋苑全屬新界西，佔該區成分屋苑約15%。除前述兩個屋苑外，呎價低於1萬元的中原CCL成分屋苑分別為荃灣荃威花園、深井麗都花園及天水圍嘉湖山莊。
麗城花園11月平均呎價9684元
樓齡約35年的麗城花園，中原余俊文表示，屋苑上月錄得8宗買賣成交，平均成交呎價9,684元，按月跌2.7%，重返2017年水平。當中呎價不足1萬元的「筍價」成交佔5宗，包括3期1座低層D室，實用面積728方呎，三房套房間隔，以680萬元成交，呎價約9,341元。
余俊文指，屋苑「筍盤」近期已消化得七七八八，現時呎價不足1萬元的放盤數目不多，受惠近期白居二交投活躍，相信部分業主沽貨後會轉投私樓市場，料屋苑本月會有一波「換樓潮」出現。
蝶翠峰5年來呎價首穿1萬元水平
至於蝶翠峰呎價最新報9,977元，為5年來首次跌穿1萬元水平。中原地產元朗副區域營業經理王勤學表示，屋苑11月錄得4宗成交，有一宗呎價不足萬元，為2座中層A室，實用面積574方呎三房戶，成交價548萬元，呎價約9,547元，可謂「平過天水圍未補地價居屋」。
新一期「白居二」4,500個名額陸續投入市場，令居屋成交近日再次轉活。以天水圍為例，11月已錄得逾40宗居二市場成交，屏欣苑呎價更高見近1.1萬元，貴過同區私樓。區內藍籌屋苑嘉湖山莊11月平均呎價不足1萬元，僅約9,636元。
荃威花園呎價8周跌10%
荃威花園呎價已連跌8周，累跌10%，最新呎價進一步回落至8,746元，為目前全港呎價最低CCL成分屋苑。該屋苑近期交投轉旺，11月錄得4宗成交，其中J座中層2室，實用面積約477方呎，以380萬元易手，呎價僅約7,966元。
翻查資料，麗都花園已有超過5年呎價未見「四位數」，對上一次為2017年2月，再相比2020年7月呎價高位13,357元，已回落約26%。