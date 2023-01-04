上車客睇遍鐵路沿線盤 趕通關前入市 斥千萬購海之戀‧愛炫美海景兩房

通關日子漸近，市場普遍預計樓價將止跌回升，紛紛加快入市步伐。中原地產荃灣南豐第一分行高級分區營業經理王壹鳴表示，該行新近促成荃灣西海之戀‧愛炫美5C座高層A室成交，實用面積524方呎，兩房間隔，享有海景。單位去年中最初以1,200萬元放盤，叫價隨市況向下，連月減價，新近以1,000萬元沽出，平均實用呎價19,084元。據了解，買家為上車客，因見樓價已有一定的跌幅，並通關在即，便趕緊入市，目標是年輕大型屋苑、鄰近鐵路站及價錢不超過1,000萬元；看遍鐵路沿線多區包括元朗、將軍澳、奧運等，見荃灣海之戀符合要求，單位又有開揚海景，故迅速落訂購入上址。原業主則於2017年8月以878萬元一手買入單位，持貨5年多轉售，帳面獲利122萬元或升值14%。

同區換樓客斥 980 萬購全．城滙兩房 另外，中原地產萬景峯分行A組高級資深分區營業經理陳麗嫦表示，中港通關在即，市場樂觀情緒持續發酵，樓市交投暢旺。荃灣區1月份暫已錄約16宗二手買賣成交，較上月同期增逾四成，區內老牌屋苑業主賣樓後陸續入市，帶動近日荃灣西一帶樓齡相對較新的屋苑，成交氣氛造好。