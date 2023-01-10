上車客趕入市尾班車 海濱花園錄低市價損手成交 荃威花園改則戶帳賺逾百萬

後生仔 474 萬購海濱花園兩房 略低於市價 中港恢復通關，市場氣氛趨向明朗化，近期買家亦加快入市。中原地產荃灣西站組市務經理凌活忠表示，荃灣海濱花園本月首9天速錄10宗買賣成交，相信全月成交量必可超越上月12宗成交。他續稱，該行新近促成海濱花園9座高層C室成交，實用面積422方呎，兩房間隔，附帶雅致裝修，亦可享部分海景，最初開價600萬元，放盤約半年，近期調減至500萬元，獲年輕上車客即睇即買，以474萬元成交，折合實用呎價11,232元，較市價略平。

樓價 5 年貶值逾一成 凌活忠指，買家為一名後生仔，睇樓數日，眼見成交急速，預計樓價下跌空間有限，亦怕遲買會貴，見上址附帶雅裝及享海景，條件合意，所以即場還價承接。原業主則於2017年底以530萬元買入單位，持貨5年沽出，帳面虧損56萬元，期內貶值約11%。