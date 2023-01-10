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地產
2023-01-10 16:05:00

上車客趕入市尾班車 海濱花園錄低市價損手成交 荃威花園改則戶帳賺逾百萬

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荃灣海濱花園本月首9日錄10宗成交，對比上月全月成交量僅12宗，交投顯著回升。

荃灣海濱花園本月首9日錄10宗成交，對比上月全月成交量僅12宗，交投顯著回升。

後生仔474萬購海濱花園兩房 略低於市價

中港恢復通關，市場氣氛趨向明朗化，近期買家亦加快入市。中原地產荃灣西站組市務經理凌活忠表示，荃灣海濱花園本月首9天速錄10宗買賣成交，相信全月成交量必可超越上月12宗成交。他續稱，該行新近促成海濱花園9座高層C室成交，實用面積422方呎，兩房間隔，附帶雅致裝修，亦可享部分海景，最初開價600萬元，放盤約半年，近期調減至500萬元，獲年輕上車客即睇即買，以474萬元成交，折合實用呎價11,232元，較市價略平。

樓價5年貶值逾一成

凌活忠指，買家為一名後生仔，睇樓數日，眼見成交急速，預計樓價下跌空間有限，亦怕遲買會貴，見上址附帶雅裝及享海景，條件合意，所以即場還價承接。原業主則於2017年底以530萬元買入單位，持貨5年沽出，帳面虧損56萬元，期內貶值約11%

荃威花園中層改則三房單位，外望山景及附有企理裝修，近日獲上車客以465萬承接。

荃威花園中層改則三房單位，外望山景及附有企理裝修，近日獲上車客以465萬承接。

荃威花園兩房改三房戶 上車客465萬接貨

此外，中原地產荃灣麗城1期分行副分區營業經理張子榮表示，荃灣區本月速錄約64宗二手買賣成交，較上月同期多1.1倍。該分行新近促成荃威花園B座中層5室成交，實用面積550方呎，原則為大兩房單位，現已改為三房，享翠綠山景。單位開價500萬元，新近有上車客見市況轉旺，預計樓價快將止跌，所以加快入市腳步；見上址闊落實用，裝修企理，遂積極洽購，獲減35萬元，即拍板以465萬元承接，折合實用呎價8,455元。張子榮續指，原業主於2013年以340萬元買入物業，持貨約10年，是次沽出帳面獲利125萬元，期內升值37%

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