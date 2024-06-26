上車客繼續趁低入市，沙田細價上車盤之一濱景花園，剛錄本月首宗二手成交。中原地產沙田市中心分行區域營業董事黎宗文表示，沙田及大圍區本月暫錄約72宗買賣，包括濱景花園5座低層B室，單位建築面積471方呎，實用面積384方呎，屬兩房間隔，原本開價約600萬元，日前議價後以505萬元易手，平均實用呎價13,151元，累減約95萬元，減幅近16%。據了解，新買家為上車客，原業主則於2010年以208萬元購入上述單位，持貨約14年轉手，帳面獲利約297萬元離場，單位期內升值約1.4倍。
即睇沙田濱景花園放盤(HOUSE730)
上車客505萬買沙田濱景花園兩房 14年升值近三球｜二手樓成交
上車客繼續趁低入市，沙田細價上車盤之一濱景花園，剛錄本月首宗二手成交。中原地產沙田市中心分行區域營業董事黎宗文表示，沙田及大圍區本月暫錄約72宗買賣，包括濱景花園5座低層B室，單位建築面積471方呎，實用面積384方呎，屬兩房間隔，原本開價約600萬元，日前議價後以505萬元易手，平均實用呎價13,151元，累減約95萬元，減幅近16%。據了解，新買家為上車客，原業主則於2010年以208萬元購入上述單位，持貨約14年轉手，帳面獲利約297萬元離場，單位期內升值約1.4倍。