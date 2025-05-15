上車屋苑兩房連錄蝕讓 沙田好運中心輸125萬 新都城貶值15%｜二手市況

二手交投氣氛改善，惟業主蝕讓情況持續，上車屋苑更淪為重災區。利嘉閣地產沙田-偉華中心分行聯席董事李偉佳稱，沙田好運中心棕林閣低層E室，實用面積約348方呎，兩房間隔，望內園景。

李偉佳透露，新買家為區外客，早前經利嘉閣真盤源平台搵樓，見上述放盤即約代理睇樓。客人心儀單位間隔合用，屋苑交通便利，鄰近港鐵沙田站，周邊設施完善，睇樓後即向業主洽購，終以415萬元成交，呎價約11,925元。

據悉，原業主在2020年以約540萬元買入單位，持貨約5年，現轉售帳面虧損125萬元，單位期內貶值約23.1%。他補充，該屋苑現時有約17個單位放盤，入場費由約388萬元起。