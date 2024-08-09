上車恩物？屯門私樓兩房跌穿200萬成交 近10年首見 樓價較高峰腰斬近半

市場消息指，屯門萬寶大廈低層F室，實用面積約263方呎，原裝兩房間隔。原叫價200萬元，放盤兩天即獲承接，以198萬元易手，屬該屋苑近10年首次跌破200萬元，呎價約7,529元。

面對一手市場新盤低價出擊，加上整體樓市氣氛淡靜，二手業主有意出貨只好擴大減價來增加競爭力，個別樓盤出現樓價急插，屯門最新有私樓兩房不足200萬元成交，屬該屋苑近10年以來首見，與5年前樓價高峰期同類戶造價曾達378萬元相比，腰斬接近一半。

同類單位去年中以 303 萬沽

萬寶大廈為屯門熱門上車屋苑「置樂三寶」之一，另包括麗寶大廈及利寶大廈3幢均為單幢樓。萬寶大廈位於置樂青海圍2號，1982年入伙，樓齡約42年，提供192伙，單位實用面積由254至279方呎。

資料顯示，屋苑對上一宗同類成交單位為低層F室，實用面積及間隔相若，於去年6月以303萬元成交，呎價約11,521元，與是次單位造價相差105萬元或約34.7%。至於中層F室，於5年前、即2019年樓價高峰期時，以378萬元售出，呎價高見14,373元，即是次單位造價大跌180萬元或約47.6%。