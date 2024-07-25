下半年承接力放緩 一手私宅貨尾量今年料高企2萬以上｜樓市數據

中原地產研究部高級聯席董事楊明儀指出，今年第二季一手私人住宅新盤貨尾量微升到21,676個。反映2月底政府全面撤辣後，市場氣氛轉為樂觀，加上發展商以價換量策略促銷樓盤推盤，多個新盤及貨尾盤銷情不俗，致貨尾單位只輕微增加，但仍連續四季高企逾二萬個危險水平。由於上半年已急速吸納大量購買力，6月起承接力明顯放緩，估計今年貨尾量將仍會維持二萬個以上水平。

2024年第二季選取350個新盤統計，單位總數131,455個，登記售出109,617個，貨尾21,676個，按季增加313個，微升1.5%。貨尾比重方面，2024年第二季錄16.5%，按季下降0.3個百分點。貨尾量及貨尾比重平穩，但仍分別為2003年第四季22,485個後的次高及2013年第四季17.3%後的第三高。