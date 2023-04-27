下周招標｜天瀧洽購者 半數內地客

兩大全新盤市場反應不俗，其中由恒基地產(012)等6大發展商合作的PARK PENINSULA天瀧日前首推116伙臨海標準單位於下周五起招標發售，恒基物業代理董事及營業(二)部總經理韓家輝指，項目將為買家提供即供及建築期付款計劃，亦將設第二按揭安排，並透露現有約一半查詢為內地客。
韓家輝指，有代理反映部分客人計劃五一黃金周後才來港，故項目安排於五一假期後才進行招標。他認為，近期市場上新盤銷情理想，反映去年囤積的購買力釋放，加上美國息口將見頂等利好因素，料全年樓價升約10%。
此外，發展商昨宣布，天瀧夥拍中銀香港(2388)向買家提供「綠色按揭」，中銀香港個人數字金融產品部副總經理劉寶萍指，該行為準買家提供「綠色按揭」計劃兼額外可獲6,888元現金回贈，更可獲邀晉身成為中銀香港「私人財富」客戶，專享逾8萬元理財獎賞。
University Hill料累收逾8000票 超額52倍
新鴻基地產(016)大埔白石角University Hill自上周六起收票，新地代理總經理胡致遠估計，截至昨日可累收逾8,000票，以價單發售的150伙計，超額逾52倍，項目今午1時截票。胡致遠指，入票客源方面，來自新界區佔約七成，九龍及港島區各佔約兩成及一成。新地會董事總經理謝文娟說，新地會為會員提供尊享折扣優惠，包括凡於指定價單所規定之期間內購買住宅物業，可享物業1%售價折扣優惠。
The YOHO Hub首錄租賃成交
元朗The YOHO Hub近期陸續入伙，並錄得首宗租賃成交。市場消息指，單位為B期1座高層D室，實用面積約872方呎，三房間隔。原開價29,500元放租，最終獲區內分支家庭客以27,500元承租，呎租約31.5元。
業主於2022年初以1,859.7萬元一手購入單位，現租出可享近1.8厘租金回報。屋苑目前有約20個租盤，入場叫租1.5萬元起。