下周招標｜天瀧洽購者 半數內地客

兩大全新盤市場反應不俗，其中由恒基地產(012)等6大發展商合作的PARK PENINSULA天瀧日前首推116伙臨海標準單位於下周五起招標發售，恒基物業代理董事及營業(二)部總經理韓家輝指，項目將為買家提供即供及建築期付款計劃，亦將設第二按揭安排，並透露現有約一半查詢為內地客。

韓家輝指，有代理反映部分客人計劃五一黃金周後才來港，故項目安排於五一假期後才進行招標。他認為，近期市場上新盤銷情理想，反映去年囤積的購買力釋放，加上美國息口將見頂等利好因素，料全年樓價升約10%。

此外，發展商昨宣布，天瀧夥拍中銀香港(2388)向買家提供「綠色按揭」，中銀香港個人數字金融產品部副總經理劉寶萍指，該行為準買家提供「綠色按揭」計劃兼額外可獲6,888元現金回贈，更可獲邀晉身成為中銀香港「私人財富」客戶，專享逾8萬元理財獎賞。

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