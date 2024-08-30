下月混戰｜發展商積極推盤迎減息 朗賢峯IIA期首批折實均呎2萬

發展商憧憬美國下月極大機會減息，利好樓市氣氛，推盤步伐轉趨積極。其中鷹君集團(041)與港鐵(066)合作的何文田站上蓋項目「朗賢峯」第IIA期昨推首張價單共84伙，扣除最高折扣18%，折實入場價941.2萬元，折實平均呎價20,772元，較同系列第IIB期於4個月前推出的首批19,988元，高近4%。
發展商指，由於推出單位的樓層、坐向及景觀略有不同，第IIA期屬原價加推。事實上，第IIA期早前以招標形式售出部分單位，是次屬首度採價單形式推售，單位涵蓋第1座及第3座，包括78伙兩房及6伙三房，實用面積482至725方呎。
第IIA期首張價單提供4種付款計劃，總折扣優惠介乎15.5%至18%。若採用「120天現金付款計劃」最高折扣18%計算，單位折實價941.2萬至1,664.7萬元，折實呎價18,438至22,961元。入場單位為第IIA期第3座2樓E室兩房，實用面積490方呎，折實折實呎價約19,208元。發展商稱，「朗賢峯」由4月推售迄今已賣出超過609伙，成交金額達77.5億元。
半山名滙加入新盤戰 主打一房
有全新盤加入下月新盤戰，九龍建業(034)西營盤高街6號住宅項目昨命名為「半山名滙」(UPPER MANOR)，提供111伙，最快下月底推售。九建(市務及銷售部)助理總經理陳淑芳指，項目為樓高26層單幢式住宅，單位實用面積由約221方呎起，標準單位佔110伙，戶型涵蓋一房至三房，主打一房；另有1伙頂層特色戶，以豪宅為定位，定價參考附近樓盤及近期新盤成交價；預計關鍵日期明年11月30日，樓花期約15個月。
#LYOS開放花園複式戶示位 推送車位等優惠
已屆現樓的長江實業集團(1113)洪水橋「#LYOS」，開放全新「層層叠趣」花園複式戶示範單位予公眾預約參觀，並推出多項優惠。長實地產高級營業經理梁焯鏗稱，凡購買指定在售的花園複式戶，除可獲贈30萬元家具禮券或送全屋家具外，另可選擇認購指定住客車位1個，並享有現金回贈。若以獲取現金回贈金額52.5萬元計算，大概等於以半價認購車位。同時提供最高達成交價85%按揭優惠，按息首36個月上限低至最優惠利率(P)減2.5厘，現P為5.875厘，即息率低至3.375厘，年期最長可至25年。