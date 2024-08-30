下月混戰｜發展商積極推盤迎減息 朗賢峯IIA期首批折實均呎2萬

發展商憧憬美國下月極大機會減息，利好樓市氣氛，推盤步伐轉趨積極。其中鷹君集團(041)與港鐵(066)合作的何文田站上蓋項目「朗賢峯」第IIA期昨推首張價單共84伙，扣除最高折扣18%，折實入場價941.2萬元，折實平均呎價20,772元，較同系列第IIB期於4個月前推出的首批19,988元，高近4%。

發展商指，由於推出單位的樓層、坐向及景觀略有不同，第IIA期屬原價加推。事實上，第IIA期早前以招標形式售出部分單位，是次屬首度採價單形式推售，單位涵蓋第1座及第3座，包括78伙兩房及6伙三房，實用面積482至725方呎。

第IIA期首張價單提供4種付款計劃，總折扣優惠介乎15.5%至18%。若採用「120天現金付款計劃」最高折扣18%計算，單位折實價941.2萬至1,664.7萬元，折實呎價18,438至22,961元。入場單位為第IIA期第3座2樓E室兩房，實用面積490方呎，折實折實呎價約19,208元。發展商稱，「朗賢峯」由4月推售迄今已賣出超過609伙，成交金額達77.5億元。

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