下月開售｜NOVO LAND 2A期預告加價

一手主導樓市，再有焦點全新盤出擊。新鴻基地產(016)屯門NOVO LAND第2A期將於日內上載售樓說明書。新地副董事總經理雷霆表示，項目計劃一周內開放示範單位及公布首張價單，最快下月初開售，預告定價有約5%至10%上調空間。

雷霆指，NOVO LAND早前推售第1A、1B及2B期，8個月內售出逾2,200伙，屬近兩年最暢銷樓盤，有見向隅客眾多，故加速準備第2A期推售。

新地代理總經理陳漢麟稱，NOVO LAND第2A期由Arreso第3座、Arreso第5座及Charlot第1座、合共3座住宅大樓組成，提供929伙，將分階段推售，會率先推出Arreso第3及5座，均坐落於項目基座商場「NOVO Walk」之上，涉及519伙，標準單位實用面積237至719方呎，間隔涵蓋開放式至三房，當中開放式、一房及兩房單位合共佔約70%；另設特色單位，涉及25伙，面積216至1,528方呎。他續稱，Charlot第1座涉及410伙，將保留至臨近現樓推售。由於今期戶型分布多元化，實用性高，售價會有約5至10%上調空間。

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