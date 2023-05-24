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地產
2023-05-24 04:29:51
日報

下月開售｜NOVO LAND 2A期預告加價

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NOVOLAND 雷霆 陳漢麟

雷霆(左)指，NOVO LAND向隅客眾多，故加速2A期推售；右為陳漢麟。

一手主導樓市，再有焦點全新盤出擊。新鴻基地產(016)屯門NOVO LAND第2A期將於日內上載售樓說明書。新地副董事總經理雷霆表示，項目計劃一周內開放示範單位及公布首張價單，最快下月初開售，預告定價有約5%至10%上調空間。

雷霆指，NOVO LAND早前推售第1A、1B及2B期，8個月內售出逾2,200伙，屬近兩年最暢銷樓盤，有見向隅客眾多，故加速準備第2A期推售。

新地代理總經理陳漢麟稱，NOVO LAND第2A期由Arreso第3座、Arreso第5座及Charlot第1座、合共3座住宅大樓組成，提供929伙，將分階段推售，會率先推出Arreso第3及5座，均坐落於項目基座商場「NOVO Walk」之上，涉及519伙，標準單位實用面積237至719方呎，間隔涵蓋開放式至三房，當中開放式、一房及兩房單位合共佔約70%；另設特色單位，涉及25伙，面積216至1,528方呎。他續稱，Charlot第1座涉及410伙，將保留至臨近現樓推售。由於今期戶型分布多元化，實用性高，售價會有約5至10%上調空間。

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天瀧部署推低座大屋單位招標

由恒基地產(012)等6大發展商合作PARK PENINSULA天瀧計劃最快周末推出7伙Harbour Mansion低座大屋單位招標，恒基物業代理董事及營業(二)部總經理韓家輝指，涉及7伙，面積836至908方呎，其中2伙為連平台特色戶。此外，該盤夥利嘉閣地產推雙人15天「夏之北歐五國」郵輪假期置業優惠，名額5個，總值64萬元，優惠期由即日至6月30日。

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