下試低位｜6月樓宇買賣再挫三成 利嘉閣：高息不退股市偏軟 本月恐續萎縮

利嘉閣地產研究部主管陳海潮指出，高息環境對置業意欲影響甚大，加上股市再度偏軟，市場入市動力明顯放緩，交投恐仍會輾轉下試低位。根據土地註冊處數據所得，今年6月份全港共錄5,261宗樓宇買賣登記(數字主要反映5月中旬至6月上旬的樓市實際狀況)，較5月份的7,378宗回落29%，連挫兩月，暫守住五千宗之上的水平，為近3個月新低；而月內整體物業登記總值錄得412.61億元，按月相應大跌34%，量值均由撤辣後的高峰回落至接近打回原形。

一手私宅買賣宗數按月挫 51%

從住宅物業環節分析，上月一手私宅買賣登記量跌幅最劇烈，一方面是購買力已被早前推出的新盤大量吸納，出現後勁不繼之象，而期內發展商亦相應放慢推盤步伐；總結6月份一手私宅買賣宗數大減至930宗，按月挫51%，買賣登記總值也急降56%，僅錄得123.96億元。6月份一手私宅登記量最多的首三個新盤依次為元朗THE YOHO HUB II(318宗)、何文田朗賢峯2B期(43宗)及將軍澳日出康城PARK SEASONS (39宗)。