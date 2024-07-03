下試低位｜6月樓宇買賣再挫三成 利嘉閣：高息不退股市偏軟 本月恐續萎縮

利嘉閣地產研究部主管陳海潮指出，高息環境對置業意欲影響甚大，加上股市再度偏軟，市場入市動力明顯放緩，交投恐仍會輾轉下試低位。根據土地註冊處數據所得，今年6月份全港共錄5,261宗樓宇買賣登記(數字主要反映5月中旬至6月上旬的樓市實際狀況)，較5月份的7,378宗回落29%，連挫兩月，暫守住五千宗之上的水平，為近3個月新低；而月內整體物業登記總值錄得412.61億元，按月相應大跌34%，量值均由撤辣後的高峰回落至接近打回原形。
一手私宅買賣宗數按月挫51%
從住宅物業環節分析，上月一手私宅買賣登記量跌幅最劇烈，一方面是購買力已被早前推出的新盤大量吸納，出現後勁不繼之象，而期內發展商亦相應放慢推盤步伐；總結6月份一手私宅買賣宗數大減至930宗，按月挫51%，買賣登記總值也急降56%，僅錄得123.96億元。6月份一手私宅登記量最多的首三個新盤依次為元朗THE YOHO HUB II(318宗)、何文田朗賢峯2B期(43宗)及將軍澳日出康城PARK SEASONS (39宗)。
二手私宅買賣宗數失守三千關
二手住宅市場方面，受累新盤持續低價搶佔市場購買力，加上美國一直只凍結息口，惟未有具體減息時間表，減息無期亦窒礙入市意欲，導致二手屋苑買賣進一步放緩。二手私宅買賣跟隨大市連挫兩月，6月份只錄得2,534宗登記，較預期為差並按月再減兩成，失守三千宗大關之餘，亦創近3個月最少；至於6月份登記總值減少12%，錄得205.63億元。
再看非住宅市場表現，因應股市表現不穩，再度失卻萬九關，工商舖買賣登記短暫上衝一個月後迅即回軟，加上整體經濟復甦仍較慢，連純車位買賣登記也略有下跌，結果造成整體非住宅物業登記量也出現萎縮。數據顯示，6月份整體工商舖及其他買賣登記量按月減少8%，錄得723宗；而期內買賣登記金額更顯著減少16%，僅得44.7億元。
本月整體樓宇買賣恐下試4370宗
陳海潮表示，雖然新盤低價開售，惟息口高企及經濟股市表現欠理想，令準買家置業決定裹足不前，一手發展商暫時略為放慢進盤步伐，故料可落入7月的登記數非常有限，估計連月少於千宗，按月再斬半；二手市場近期交投亦無甚起色，料維持低企。按目前市場狀況推測，預期7月份整體樓宇買賣登記量有機會進一步萎縮，料按月再跌17%，五千宗水平亦料不保，恐要下試至4,370宗水平，相信後市需待較突破性的利好因素出現，才有機會扭轉弱勢。