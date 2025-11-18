不再保值？元朗鐵路盤連環損手 三房套9年蒸發逾158萬｜二手樓成交

鐵路沿線屋苑尤其受到買家青睞，惟近日出現連環蝕讓成交。其中港鐵元朗站屋苑Grand YOHO及朗屏站屋苑朗屏8號均錄得業主損手沽貨個案，其中前者一手業主持貨約9年，帳面貶值逾158萬元或13%沽三房套。 Grand YOHO 三房套獲換樓客斥 1038 萬承接 中原地產元朗站分行經理林頌宜表示，分行新近促成Grand YOHO 10座高層G室成交，單位實用面積約710方呎，三房套房及梗廚間隔，景觀開揚。原叫價1,050萬元，議價後以1,038萬元沽出，累減12萬元或約1.1%，呎價約14,620元。 林頌宜透露，買家為換樓客，見現時樓市已回穩，加上已步入減息周期，對後市有信心，心儀上址闊落實用，屋苑位置方便，見價錢合理，迅速拍板購入自用。原業主於2016年以1,196.4萬元一手買入單位，持貨約9年，現轉售帳面虧蝕158.4萬元，單位期內貶值約13.2%。

朗屏 8 號三房套 928 萬「理想價」沽 中原地產元朗副區域營業經理王勤學指，元朗區剛過去的周末錄得12宗成交，連續4周錄得雙位數。新成交包括朗屏8號5座高層G室，實用面積約719方呎，三房套房間隔。原叫價1,028萬元，議價後累減100萬元或約9.7%，以928萬元易手，呎價約12,907元，屬近期理想價。