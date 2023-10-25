不計成本｜啟德海灣開價見6年低

温偉明(中)稱，首批定價看重市場承受能力，形容是「不計成本，明益買家」。 (李睿哲攝)

市區大型新盤搶先在《施政報告》出爐前開價，提供1,017伙、由嘉華國際(173)、會德豐地產及中國海外(688)合作的啟德PARK PENINSULA「啟德海灣」第1期首推208伙，以採用建築期付款獲最高20%折扣，連同3%提前付清樓價現金回贈計算，折實價約575萬元起；折實平均呎價19,798元，創6年來同區新盤首批新低水平。

「啟德海灣」第1期首批涵蓋53伙一房、150伙兩房及5伙三房，折實價約575萬至1,421.6萬元，折實呎價17,987至24,260元。入場單位為2B座1樓F室一房，實用面積307方呎，折實價約575萬元，呎價18,730元。

資料顯示，啟德PARK PENINSULA對上開價全新盤「MIAMI QUAY I」，去年9月首推130伙，折實平均呎價22,452元，相隔一年多後「啟德海灣」第1期現低開近12%。嘉華國際營銷及市場策劃總監(香港地產)温偉明指，首批定價看重市場承受能力，成本考慮較為其次，個別單位定價較市價有約30%折讓，形容是「不計成本，明益買家」，希望先提升市場氣氛，以量為先，稍後公布收票及銷售安排。

中原地產九龍董事劉瑛琳指，項目首批訂價克制，與同區二手有近10%折讓，折實平均呎價低於2萬元為2017年「天寰」，首批折實平均呎價17,888元後，區內6年來首見，可見發展商去貨態度明確，料可掀起搶購潮。

即睇啟德 啟德海灣 第1期最新資訊

即睇啟德 PARK PENINSULA 天瀧最新資訊

即睇啟德 MIAMI QUAY I最新資訊

即睇啟德 天寰最新資訊