世紀21吳啟民：樓價冀下半年起回升10% 籲財案再放寬按揭成數｜樓市走勢

世紀21香港今日(12日)舉行新春團拜。世紀21香港行政總裁吳啟民表示，今年初樓市仍然橫行，相信剛性需求及換樓需求到年中至年尾更活躍，屆時消化加快，樓價將逐步好返，若有政府政策支持，今年一手成交料錄得超過1.5萬宗，樓價下半年起有機會升一成。二手則受惠換樓需求增加，較去年交投升10%至約5萬宗。
吳啟民續指，本港目前積累較多剛性需求，再加上經濟穩定復甦，銀行儲蓄充足，投資客將逐步恢復置業。外來需求方面，未來跟隨中國經濟復甦，樓市購買力將逐步由北向南來港，去年撤辣政策亦繼續助力外國人買樓，會吸引東南亞及台灣客，甚至美國投資客入市，香港樓市將成為投資客天堂。
對於即將公布的《財政預算案》，吳啟民指，最有效政策為按揭成數上限由七成，再放寬到八至九成，助力買家上車。他解釋道，儘管現時可使用按揭保險承造更高按揭，但繳付利息隨之增加1%或令買家卻步。
世紀21奇豐物業顧問行主席及行政總裁李峻銘亦補充，現時阻礙新香港人及高才專才買樓原因，即「錢落唔到香港」。他建議政府《財政預算案》可協助建立類似「港股通」的專項通道，幫助合資格人士經特定渠道，指定購買香港住宅，並且賣樓金錢同樣經指定渠道可回返內地，可進一步刺激「租轉買」需求，帶動市場氣氛。
未來投資1000萬發展科技
而外圍環境方面，吳啟民認為美國是否減息將睇美國政府政策及經濟走勢，相信息口基本有下行趨勢，但亦不會「跌得多、跌得快」，未來3至5年利率上落幅度變化不會超過1厘。
有關該行未來部署，吳啟民表示將穩步發展，未來計劃投資約1,000萬元，針對人工智能等科技方面提升，包括利用國際網絡，如新加坡等地客戶展開項目推介，完善數據資料庫，方便買家搵樓等。