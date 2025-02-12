世紀21吳啟民：樓價冀下半年起回升10% 籲財案再放寬按揭成數｜樓市走勢

吳啟民表示，今年一手成交料錄得超過1.5萬宗，樓價下半年起有機會升一成。

世紀21香港今日(12日)舉行新春團拜。世紀21香港行政總裁吳啟民表示，今年初樓市仍然橫行，相信剛性需求及換樓需求到年中至年尾更活躍，屆時消化加快，樓價將逐步好返，若有政府政策支持，今年一手成交料錄得超過1.5萬宗，樓價下半年起有機會升一成。二手則受惠換樓需求增加，較去年交投升10%至約5萬宗。

吳啟民續指，本港目前積累較多剛性需求，再加上經濟穩定復甦，銀行儲蓄充足，投資客將逐步恢復置業。外來需求方面，未來跟隨中國經濟復甦，樓市購買力將逐步由北向南來港，去年撤辣政策亦繼續助力外國人買樓，會吸引東南亞及台灣客，甚至美國投資客入市，香港樓市將成為投資客天堂。