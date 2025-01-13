世茂放售東涌喜來登酒店 涉及1219間房 傳意向價45億

第一太平戴維斯(香港)表示，獲委託公開邀約出售東涌怡東路9號喜來登酒店項目，邀約截止日期為今年4月15日。物業為一間由萬豪所營運的雙品牌酒店，是次將連同基座商場「灣景薈T Bay」一併出售，總建築面積約61萬方呎，共有1,219間客房，以客房量計為區內最大及全港第三大酒店。兩個酒店品牌各有定位，世茂喜來登酒店為高端五星級酒店，共有218間客房，而福朋喜來登酒店共有1,001間客房，主要吸納經濟型顧客。

喜來登酒店配備完善設施，包括6間餐廳、全海景游泳池、健身中心、按摩中心及兒童遊戲室。此外，物業還擁有優越的酒店會議及宴會場地，其中包括一個七米高樓底的大型無柱式宴會廳、連花園之多功能活動廳、三間會議室和一個適合舉辦戶外證婚及酒會派對的大型戶外花園。