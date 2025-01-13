世茂放售東涌喜來登酒店 涉及1219間房 傳意向價45億

第一太平戴維斯(香港)表示，獲委託公開邀約出售東涌怡東路9號喜來登酒店項目，邀約截止日期為今年4月15日。物業為一間由萬豪所營運的雙品牌酒店，是次將連同基座商場「灣景薈T Bay」一併出售，總建築面積約61萬方呎，共有1,219間客房，以客房量計為區內最大及全港第三大酒店。兩個酒店品牌各有定位，世茂喜來登酒店為高端五星級酒店，共有218間客房，而福朋喜來登酒店共有1,001間客房，主要吸納經濟型顧客。
喜來登酒店配備完善設施，包括6間餐廳、全海景游泳池、健身中心、按摩中心及兒童遊戲室。此外，物業還擁有優越的酒店會議及宴會場地，其中包括一個七米高樓底的大型無柱式宴會廳、連花園之多功能活動廳、三間會議室和一個適合舉辦戶外證婚及酒會派對的大型戶外花園。
去年12月傳意向價45億放售
是次放售未有提供意向價，而近年受內房債務危機影響的世茂集團(813)曾劈價求售東涌世茂喜來登酒店，去年12月底市場消息指，該酒店意向價約45億元，較2023年由另一家代理行負責放售時意向底價約65億元，劈價約20億元或約30.8%，惟放售迄今約2年仍未獲承接。
第一太平戴維斯大中華區首席執行官李偉文表示，近年政府大力推動機場城的發展，未來即將有多個新發展項目相繼落成如11 SKIES、亞洲國際博覽館二期、藝術品儲存設施、水上樂園及遊艇港灣設施、空運鮮活市集以及新交通基建連接東涌、航天城及港珠澳大橋香港口岸。機場城的發展將直接帶動區內的酒店住宿需求，相信是次出售勢必受到尋求增長型機遇的投資者追捧。
第一太平戴維斯首席執行官投資辦副資深董事鄭浩賢稱，2024年度訪港旅客數目已恢復至疫情前水平的七成，本物業的入住率與平均每日房價表現亦相當理想，於2024年12月，世茂喜來登酒店及福朋喜來登酒的入住率分別達94%及95%，其中世茂喜來登酒店的平均每日房價更超過1,400元。展望未來，訪港旅客數字有望繼續回升，加上已正式投入運作的三跑道系統，機場的客運量將得到顯著提升，預料可推動本物業的入住率和進一步上調平均每日房價，為投資者帶來可觀的回報。
世茂集團上周五(10日)收報0.86元，跌0.09元或9.5%，成交金額約2,000萬元。