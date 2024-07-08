世邦魏理仕：今年本港寫字樓租金最多跌10% 內地餐飲擴張潮持續

世邦魏理仕最新發表的《2024年上半年香港商業房地產市場觀點》指出，甲級寫字樓租賃氣氛改善，吸納量連續四季錄得正數，惟新供應增加和空置率高企，上半年租金下挫2.1%，料今年全年最多跌10%；商舖方面由於可租賃空間減少及消費模式不確定，租賃勢頭疲軟，6月底核心區空置率按季上升0.2個百分點達6.8%，餐飲業為租賃需求的主要動力，內地餐飲品牌駐港攻勢仍然強勁。 世邦魏理仕香港區研究部主管陳錦平表示，至今年年中，香港商業房地產市場面臨全球經濟逆風，包括高利率環境、中國經濟復甦放緩及地緣政治緊張局勢，整體商業房地產需求在2024年上半年疲弱。投資者及租戶繼續保持謹慎態度，導致各行各業的新及擴充需求有限。儘管面臨挑戰，寫字樓租賃市場在上半年按年有所改善。

九龍東寫字樓租務表現最佳 世邦魏理仕香港顧問及交易服務執行董事兼主管馮慧詩表示，今年次季淨吸納量達351,900方呎，連續第四個季度保持正數，部分原因是新竣工建築中新出租的空間。至於上半年甲廈淨吸納量達100萬方呎，為2018年下半年以來的半年最高水平。九龍東為表現最佳的地區，次季錄得18.33萬方呎，上半年41.6萬方呎的淨吸納量，保險業、銀行業及政府部門租賃活躍。 她續指，今年第二季新增供應面積達63.1萬方呎，上半年的新增供應達150萬方呎，至於總空置面積達1,500萬方呎，即約16.9%。空置率高企導致租金按季下跌1.6%，半年降幅達2.1%，預計全年跌幅達5%至10%。

上半年核心區街鋪租金漲 3.7% 較高峰期仍低三成 商鋪方面，該行香港顧問及交易服務-商舖部資深董事兼主管溫運強表示，今年第二季租賃量達19.7萬方呎，餐飲業仍然為租賃需求的主要動力。雖然由於旅客人數反彈緩慢，鐘錶珠寶零售商及藥房的需求放緩，但較低的租金推動時尚品牌進入核心區和擴張。 溫運強續指，次季商鋪空置率較上季上升0.2個百分點至6.8%，但較2023年底的9.1%顯著改善。核心區街鋪鋪租金按季微升1%，上半年則上漲3.7%，惟仍然低於2019年高峰約三成。他稱，租金上升不會阻礙內地餐飲品牌入駐香港，部分品牌退租僅是少數個案，仍有很多內地品牌查詢租務，考慮進駐香港市場。