世邦魏理仕：今年甲廈租金最少跌5% 核心商鋪租金或增5%｜樓價走勢

世邦魏理仕稱，在地緣政治及經濟前景不明朗的影響下，市場今年能否強勁復甦仍面臨挑戰。

世邦魏理仕今日（4日）發表《2024年香港商業房地產市場展望》指出，香港商業房地產市場各個板塊去年呈現各種不同的走勢，在地緣政治及經濟前景不明朗的影響下，市場今年能否強勁復甦仍面臨挑戰。然而，香港營商環境預計將有所改善，該行預計今年甲級寫字樓租金將再下降5%至10%，而核心區街鋪租金或會適度增長5%左右。

去年寫字樓空置率 16.4% 創 歷史新高

甲級寫字樓方面，該行稱，去年全年租賃量成交量按年增加8.7%，達400萬方呎，而空置率於去年年底達到1,430萬方呎的歷史新高，整體空置率在過往12個月內增加了1.1個百份點，至16.4%的歷史新高。空置率過剩亦導致了去年第四季租金按季下跌2.3%，全年跌幅達6%。

世邦魏理仕香港顧問及交易服務-辦公樓部執行董事兼主管馮慧詩表示，隨著空置率再創新高，寫字樓市場新租賃量依然錄得輕微增長。今年預期香港金融市場將復甦，並支持寫字樓需求溫和增長，高空置率將令業主保持競爭力，租賃將繼續有利於租戶，預計今年租金將再下降5%至10%。