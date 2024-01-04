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地產
2024-01-04 19:21:22

世邦魏理仕：今年甲廈租金最少跌5% 核心商鋪租金或增5%｜樓價走勢

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世邦魏理仕：今年甲廈租金最少跌5% 核心商鋪租金或增5%｜樓價走勢

世邦魏理仕稱，在地緣政治及經濟前景不明朗的影響下，市場今年能否強勁復甦仍面臨挑戰。

世邦魏理仕今日（4日）發表《2024年香港商業房地產市場展望》指出，香港商業房地產市場各個板塊年呈現各種不同的走勢，在地緣政治及經濟前景不明朗的影響下，市場年能否強勁復甦仍面臨挑戰。然而，香港營商環境預計將有所改善，該行預計今年甲級寫字樓租金將再下降5%至10%，而核心區街鋪租金或會適度增長5%左右。

去年寫字樓空置率16.4% 創歷史新高

甲級寫字樓方面，該行稱，去年全年租賃量成交量按年增加8.7%，400萬方呎，而空置率於去年年底達到1,430萬方呎的歷史新高，整體空置率在過往12個月內增加了1.1個百份點，至16.4%的歷史新高。空置率過剩亦導致了去年第四季租金按季下跌2.3%，全年跌幅達6%

世邦魏理仕香港顧問及交易服務-辦公樓部執行董事兼主管馮慧詩表示，隨著空置率再創新高，寫字樓市場新租賃量依然錄得輕微增長。今年預期香港金融市場將復甦，並支持寫字樓需求溫和增長，高空置率將令業主保持競爭力，租賃將繼續有利於租戶，預計今年租金將再下降5%至10%

今年多重因素料支持商鋪租金

商舖方面，去年整體租賃量達150萬方呎，創歷史新高核心區街道商鋪空置率在12月進一步下降至9.1%，為自 2020 季以來首次降至個位數，遠低於 2022 年12月的14.9%。

世邦魏理仕香港顧問及交易服務-商舖部資深董事兼主管溫運強表示過去一年，零售租賃市場顯著改善，核心區街鋪的新增租賃量甚至打破了紀錄。展望2024年，中國經濟復甦、人民幣升值預期以及潛在降息，將支持旅客及本地消費預計來年核心區街鋪租金或會適度增長5%左右。

年倉庫租金將微跌5%以內

工業及物流方面，世邦魏理仕香港顧問及交易服務-工業及物流部執行董事兼主管黎尚文表示環球貿易疲弱導致年工業物業租賃環境低迷，今年前景將取決於環球貿易流量的復甦步伐。中國經濟走強將逐步改善香港的出口，繼而改善對物流空間的潛在需求。然而，年上半年將有物業租賃期完結而須交還，導致業主需保持靈活性。 預計年倉庫租金將輕微下跌5%以內。

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