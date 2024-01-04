世邦魏理仕：今年甲廈租金最少跌5% 核心商鋪租金或增5%｜樓價走勢

世邦魏理仕今日（4日）發表《2024年香港商業房地產市場展望》指出，香港商業房地產市場各個板塊去年呈現各種不同的走勢，在地緣政治及經濟前景不明朗的影響下，市場今年能否強勁復甦仍面臨挑戰。然而，香港營商環境預計將有所改善，該行預計今年甲級寫字樓租金將再下降5%至10%，而核心區街鋪租金或會適度增長5%左右。
去年寫字樓空置率16.4% 創歷史新高
甲級寫字樓方面，該行稱，去年全年租賃量成交量按年增加8.7%，達400萬方呎，而空置率於去年年底達到1,430萬方呎的歷史新高，整體空置率在過往12個月內增加了1.1個百份點，至16.4%的歷史新高。空置率過剩亦導致了去年第四季租金按季下跌2.3%，全年跌幅達6%。
世邦魏理仕香港顧問及交易服務-辦公樓部執行董事兼主管馮慧詩表示，隨著空置率再創新高，寫字樓市場新租賃量依然錄得輕微增長。今年預期香港金融市場將復甦，並支持寫字樓需求溫和增長，高空置率將令業主保持競爭力，租賃將繼續有利於租戶，預計今年租金將再下降5%至10%。
今年多重因素料支持商鋪租金
商舖方面，去年整體租賃量達150萬方呎，創歷史新高，核心區街道商鋪空置率在去年12月進一步下降至9.1%，為自 2020 年首季以來首次降至個位數，遠低於 2022 年12月的14.9%。
世邦魏理仕香港顧問及交易服務-商舖部資深董事兼主管溫運強表示，過去一年，零售租賃市場顯著改善，核心區街鋪的新增租賃量甚至打破了紀錄。展望2024年，中國經濟復甦、人民幣升值預期以及潛在降息，將支持旅客及本地消費，預計來年核心區街鋪租金或會適度增長5%左右。
今年倉庫租金將微跌5%以內
工業及物流方面，世邦魏理仕香港顧問及交易服務-工業及物流部執行董事兼主管黎尚文表示，環球貿易疲弱導致去年工業物業租賃環境低迷，今年前景將取決於環球貿易流量的復甦步伐。中國經濟走強將逐步改善香港的出口，繼而改善對物流空間的潛在需求。然而，今年上半年將有物業租賃期完結而須交還，導致業主需保持靈活性。 預計今年倉庫租金將輕微下跌5%以內。