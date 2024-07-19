世邦魏理仕：銀行或提高供款利率 今年樓價至少跌5% 三大因素推動見底

世邦魏理仕預計，樓價將在今年下半年進一步下跌，全年或下挫5%至10%。(資料圖片)

該行香港估值及諮詢服務部執行董事郭偉恩指，撤辣後一手市場交投活躍，但今年下半年或放緩。上半年發展商共賣出9,419個單位，相當於去年一手市場成交量的87.6%。上半年大部分的成交均在撤辣後發生，發展商在今年3月至6月(僅四個月內)賣出8,049個單位。從近幾個月的一手市場交易來看，買家主要是被發展商所提供的折扣及優惠吸引。在今年下半年，一手市場或繼續搶佔二手市場的成交份額，預計全年將售出1.4萬至1.6萬個一手單位。

世邦魏理仕進行本港住宅市場回顧及展望表示，今年樓市料量升價跌，全年一手及二手市場成交量冀按年增加5%至10%；樓價則預計進一步下跌，全年至少跌5%。

撤辣後二手市場與一手市場相比，反彈幅度較細。今年上半年共錄得18,357個二手單位買賣，較2023年下半年上升48.0%。預計今年整體樓市將錄得約4.5萬至4.8萬宗交易，按年增加5%至10%。

預計今年整體樓市將錄得約4.5萬至4.8萬宗交易，按年增加5%至10%。(資料圖片)

郭偉恩續指，銀行的風險偏好降低，並優先考慮借貸人質素多於追求數量，預計銀行可能提高某些住宅類別的供款利率。根據差餉物業估價署數據顯示，今年首5個月樓價微跌1.7%，該行預計樓價將在今年下半年進一步下跌，全年或下挫5%至10%。

樓價見底仍須等到買家開始習慣持貨期間或出現負回報率；隨著住宅租金上漲到一定水平，而租金和每月按揭付款金額相約，用家可能會在買樓和租樓之間權衡；以及隨著息口下降，定期存款的回報吸引力降低。