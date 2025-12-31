世邦魏理仕：2026年樓價料升最多5% 租金增最多 3%｜樓市數據

2025年初至今，香港的住宅樓價和租金表現與本行於年初時的預測相符。截至11月，香港的樓價已上漲 2.8%，與預測的 5%以内一致；另外租金亦從年初上升了4.3%，與預測的約 5%的增長相符。經過連續三年下跌，香港住宅市場已經觸底反彈，顯示買家已重拾信心，基本面普遍走強。

預計 2026年樓價的增長將比2025年高。預計增長約 3%至 5%。租金已經創歷史新高，預計 2026年將持續上升，但增幅低於樓價，預計增長率約 2%至 3%。這將為投資者帶來一定收益。

料明年 交易量將按年增 10% 預期2026年交易量將按年增10%，總交易量將達到6.5萬至7萬宗。一手銷售預計將超過2萬宗，樂觀估計每月平均銷售量將超過2,000宗。同時，二手銷售量預計將超過4.5萬宗，月均銷售量將超過3,500宗。

料 庫存量 明年 年底降至 2 萬個以下 庫存方面，預計庫存量將由2025年的高峰開始回落，但下降速度將較為緩慢。自2025年4月以來，發展商一直保持著穩定的一手銷量，每月約有1,600至2,200宗一手成交。 預計到2026年底，庫存量將降至2萬個單位以下。展望未來，隨著庫存量減少數千個單位，發展商可能會減少折扣優惠，而這將支撐樓價持續上升。