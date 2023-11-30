中信泰富峻譽．渣甸山提供114伙 面積434呎起｜新盤登場

李肇文(右)稱，「峻譽．渣甸山」已申請預售樓花同意書，預計明年第一季可獲批。(李睿哲攝)

由中信泰富發展、位於渣甸山大坑道135號豪宅項目今日(30日)正式命名為「峻譽．渣甸山」(JARDINI)，提供114伙，戶型包括兩房及四房，標準單位實用面積由約434方呎起。

中信泰富物業代理董事李肇文表示，項目設兩幢住宅大樓，涉及114伙，涵蓋兩房及四房單位，實用面積介乎約434至1,686方呎。項目另備有9個特色戶，實用面積介乎622至2,986方呎，包括1樓連平台戶、高層連平台戶，以及頂層連天台戶等。

李肇文稱，項目約七成單位可享維港景，已申請預售樓花同意書，預計明年第一季可獲批；而項目預計入伙日期為2026年第一季，總投資約50億至60億元。