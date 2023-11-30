中信泰富峻譽．渣甸山提供114伙 面積434呎起｜新盤登場

由中信泰富發展、位於渣甸山大坑道135號豪宅項目今日(30日)正式命名為「峻譽．渣甸山」(JARDINI)，提供114伙，戶型包括兩房及四房，標準單位實用面積由約434方呎起。
中信泰富物業代理董事李肇文表示，項目設兩幢住宅大樓，涉及114伙，涵蓋兩房及四房單位，實用面積介乎約434至1,686方呎。項目另備有9個特色戶，實用面積介乎622至2,986方呎，包括1樓連平台戶、高層連平台戶，以及頂層連天台戶等。
李肇文稱，項目約七成單位可享維港景，已申請預售樓花同意書，預計明年第一季可獲批；而項目預計入伙日期為2026年第一季，總投資約50億至60億元。
期望創渣甸山區內分層戶呎價新高
李肇文指，現時本港樓價處於調整期，預計明年開始減息，加上政府「減辣」後，能夠令買家重新恢復信心，相信樓市上升的動力會再回來。他續指，「峻譽．渣甸山」位處具價值的地段，認為有價值的項目應按照好的市況時推售，故會採取「善價而沽的惜售策略」，期內項目可創渣甸山區內分層單位呎價新高。
至於項目名稱由來，李肇文介紹指英文名「JARDINI」的I代表「Icon」地標及「Investment」投資，寓意代表性地區中的地標建築，相信將備受投資者及用家青睞。中文名稱「峻譽」的「峻」形容項目位於半山，可遠觀世界級維港美景，而「譽」則意喻項目設計及建築精雕細琢，必定享譽盛名。