中價樓及豪宅接力！本月破千宗新盤成交 七成樓價逾千萬｜一手市況

新盤經歷撤辣後一輪衝刺後，市場稍作回氣，但中價樓及豪宅有接力之勢。在黃竹坑站大型新盤熱銷帶動下，4月上半月一手市場錄得逾700宗樓價1,000萬元以上成交，佔整體成交近七成，並較上月同期多近四成。
中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，政府2月底公布全面撤辣，金管局同時取消加息2厘的供樓壓力測試，有效推動樓市的換樓鏈，中上價物業明顯轉旺。根據一手成交紀錄冊及市場資訊，4月份首14天一手市場錄得約1,011宗成交，總值逾170億元，當中樓價1,000萬元以上的成交佔大部分，多達701宗，比例近七成，總值超過150億元，涉及47個樓盤。而上月同期則較旺細價樓，約2,140宗成交之中，只有約505宗是樓價1,000萬元以上，比例約24%，可見近期中上價樓有接力趨勢。
陳永傑續指，值得留意的是，金管局不但撤銷壓測，同時把七成按揭適用範圍，擴闊至樓價3,000萬元或以下的自用物業按揭，銀碼較上一輪放寬至1,500萬元或以下物業倍增，3,500萬以上亦可借最多六成，即帶動中價及豪宅物業交投。4月有636宗一手成交，樓價是介乎1,000萬至3,000萬元；3,000萬以上則有65宗。
BLUE COAST屬近年最快吸金逾百億新盤
4月最多千萬成交的樓盤、為長實與港鐵合作的黃竹坑站港島南岸BLUE COAST，上周六(13日)次輪發售184伙，即日沽出約七成單位，9日累計售出547伙，套現逾102億元，成近5年半最快吸金逾百億元新盤，平均每伙售價高達1,873萬元，有530宗是1,000萬元以上。換言之，黃竹坑站一個新盤已吸金逾百億元，佔整體成交達六成。其次是啟德跑道區澐璟，本月暫錄得33宗成交，件件過千萬，平均每伙售價逾2,215萬元。
啟德跑道區另一豪宅盤、恒基地產(012)等發展的天瀧，今日(15日)再以招標形式售出2伙，套現6,596萬元。其中2座20樓B室三房戶，實用面積1,002方呎，成交價3,286萬元，呎價32,794元。項目開售至今累售50伙，套現逾22億元。
中半山豪宅帝景園本月沽10伙套現5.5億
近期主力銷售啟德跑道區天璽‧海的新地(016)，另一邊廂趁豪宅市旺拆售中半山帝景園，即使入場費動軋半億元以上，但由於地段罕見，據知4月已售出約10伙，吸金逾5.5億元。佳明集團(1271)旗下青衣明翹匯，屬現樓貨尾盤，本月連沽8伙，成交價全數逾千萬元。
鷹君(0041)與港鐵(066)合作的何文田站朗賢峯最快本周內開價，提供990伙，主打兩房，佔全盤近四成，另設三房及四房，料大部分單位售價高於1,000萬元。