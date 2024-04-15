中價樓及豪宅接力！本月破千宗新盤成交 七成樓價逾千萬｜一手市況

新盤經歷撤辣後一輪衝刺後，市場稍作回氣，但中價樓及豪宅有接力之勢。在黃竹坑站大型新盤熱銷帶動下，4月上半月一手市場錄得逾700宗樓價1,000萬元以上成交，佔整體成交近七成，並較上月同期多近四成。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，政府2月底公布全面撤辣，金管局同時取消加息2厘的供樓壓力測試，有效推動樓市的換樓鏈，中上價物業明顯轉旺。根據一手成交紀錄冊及市場資訊，4月份首14天一手市場錄得約1,011宗成交，總值逾170億元，當中樓價1,000萬元以上的成交佔大部分，多達701宗，比例近七成，總值超過150億元，涉及47個樓盤。而上月同期則較旺細價樓，約2,140宗成交之中，只有約505宗是樓價1,000萬元以上，比例約24%，可見近期中上價樓有接力趨勢。

陳永傑續指，值得留意的是，金管局不但撤銷壓測，同時把七成按揭適用範圍，擴闊至樓價3,000萬元或以下的自用物業按揭，銀碼較上一輪放寬至1,500萬元或以下物業倍增，3,500萬以上亦可借最多六成，即帶動中價及豪宅物業交投。4月有636宗一手成交，樓價是介乎1,000萬至3,000萬元；3,000萬以上則有65宗。