中半山御花園多名人入市 逾千呎兩房靚裝戶 享中環繁華都會景｜有樓睇

樓齡有39年的中半山老牌豪宅盤御花園，共由2座住宅組成，涉及單位有131伙，實用面積介乎1,094至3,166方呎不等。御花園過去有是不少名人居住或入市，包括已故歌手陳百強、影帝任達華，以及前財政司司長梁錦松與前中國「跳水皇后」伏明霞的長女梁司渝等。御花園以景觀開揚見稱，單位可俯瞰中環都會景致，景觀相當有氣派。

市值月租約 4.8 萬 是次推介的放盤單位為御花園1座中層B室，實用面積1,094方呎，屬屋苑呎數最細戶型，現時間隔為套兩房，業主放盤叫價4,600萬元，平均實用呎價42,047元，而目前該類單位參考市值月租約為48,000元。該放盤單位座向西北，內部裝修具時尚品味，清雅簡約的裝潢設計，討好又實用，加上逾千呎單位只有兩間睡房，空間可想而知有闊大寬敞。景觀方面，單位享有中環區都會景致，樓與樓之間可望少許海景，視野開揚吸引。

放盤單位資料 物業名稱：御花園

地址：中半山堅尼地道9A號

發展商：鷹君集團

樓齡：39年

放盤單位：1座中層B室 (物業編號：TGB123)

叫價：4,600萬元 (參考市值租金約4.8萬)

實用面積：1,094方呎 / @42,047元

間隔：兩房 (1套房)

VR睇樓：https://tinyurl.com/5cafjzxw

查詢電話：6038 6523 (中原地產會展站分行B組(中半山組) 蘇先生)