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地產
2025-01-13 18:50:00

中半山御花園多名人入市 逾千呎兩房靚裝戶 享中環繁華都會景｜有樓睇

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寬敞客飯廳實用見使，裝修亦具品味。

寬敞客飯廳實用見使，裝修亦具品味。

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樓齡有39年的中半山老牌豪宅盤御花園，共由2座住宅組成，涉及單位有131伙，實用面積介乎1,0943,166方呎不等。御花園過去有是不少名人居住或入市，包括已故歌手陳百強、影帝任達華，以及前財政司司長梁錦松與前中國「跳水皇后」伏明霞的長女梁司渝等。御花園以景觀開揚見稱，單位可俯瞰中環都會景致，景觀相當有氣派。

客飯廳間隔分明，裝修亦企理討好。

客飯廳間隔分明，裝修亦企理討好。

市值月租約4.8

是次推介的放盤單位為御花園1座中層B室，實用面積1,094方呎，屬屋苑呎數最細戶型，現時間隔為套兩房，業主放盤叫價4,600萬元，平均實用呎價42,047元，而目前該類單位參考市值月租約為48,000元。該放盤單位座向西北，內部裝修具時尚品味，清雅簡約的裝潢設計，討好又實用，加上逾千呎單位只有兩間睡房，空間可想而知有闊大寬敞。景觀方面，單位享有中環區都會景致，樓與樓之間可望少許海景，視野開揚吸引。

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單位景觀望中環都會景致，並可望少許海景。 大廳採落地玻璃設計，室內採光度高。 可三邊下床的主人套房，設有大落地玻璃窗，外望中環都會景及少許海景。 主人套房面積闊落，空間感十足。 主人房浴室以黑白色為主調，簡單實用。 單位採兩房設計，另一間睡房面積亦闊大。 廚房旁為儲物房，可作洗衣房或工人房用途。 闊大的廚房，十分適合愛下廚的買家。 單位平面圖。

放盤單位資料

物業名稱：御花園
地址：中半山堅尼地道9A
發展商：鷹君集團
樓齡：39
放盤單位：1座中層B (物業編號：TGB123)
叫價：4,600萬元 (參考市值租金約4.8)
實用面積：1,094方呎 / @42,047
間隔：兩房 (1套房)
VR睇樓：https://tinyurl.com/5cafjzxw
查詢電話：6038 6523 (中原地產會展站分行B(中半山組) 蘇先生)

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