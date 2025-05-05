中半山65年單幢舊樓 九成實用率x西式古典美學｜有樓睇

樓齡有65年、位於中半山堅尼地道的單幢舊樓南園大廈，雖然「年紀不輕」，但質素不比近年落成的豪宅盤遜色，單是擁有高達九成的實用率，已可「打敗99.9%樓盤」；而且大廈屬於小學11校網及中學校網中西區，為傳統名校網，對家庭客而言，更是一大優點。大廈目前暫只有一個單位放盤，全屋裝修典雅精緻，呈現西式的古典美學建築風格，不用大肆「拆屋」翻新已可入住。

景觀 寧謐繁華相融

早於60至70年代落成的本港樓宇，才會擁有高達90%的實用率，中半山的南園大廈便是一例。大廈為單幢式建築，全盤只有18伙單位，面積劃一為1,348方呎，現時大廈唯一放盤為高層40A室，間隔採三房連套房設計，最新叫價3,200萬元，平均實用呎價23,739元。單位最大賣點不單實用率高和典雅亮麗的裝修，還有翠綠寧靜的園林景觀，周邊更以中環及金鐘一帶商業區景色點綴，寧謐中見繁華的景象，是典型的港島區半山景色。

翻查中原地產網上數據資料指，南園大廈最新一宗二手成交已是去年11月中旬錄得，當時售出的單位為中層40室，成交價2,850萬元，面積同為1,348方呎，平均實用呎價21,142元。不過，該單位屬蝕讓成交，造價較2012年10月買入價，帳面跌11%。