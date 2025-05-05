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地產
2025-05-05 18:45:00

中半山65年單幢舊樓 九成實用率x西式古典美學｜有樓睇

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單位客飯廳中間以拱門作分隔，帶來西式住宅的優雅氛圍。

單位客飯廳中間以拱門作分隔，帶來西式住宅的優雅氛圍。

樓齡有65年、位於中半山堅尼地道的單幢舊樓南園大廈，雖然「年紀不輕」，但質素不比近年落成的豪宅盤遜色，單是擁有高達九成的實用率，已可「打敗99.9%樓盤」；而且大廈屬於小學11校網及中學校網中西區，為傳統名校網，對家庭客而言，更是一大優點。大廈目前暫只有一個單位放盤，全屋裝修典雅精緻，呈現西式的古典美學建築風格，不用大肆「拆屋」翻新已可入住。

客廳外接大露台，高樓底建築配上華麗吊燈，增添了奢華感。 飯廳採卡座設計，慳位又舒適。

景觀寧謐繁華相融

早於6070年代落成的本港樓宇，才會擁有高達90%的實用率，中半山的南園大廈便是一例。大廈為單幢式建築，全盤只有18伙單位，面積劃一為1,348方呎，現時大廈唯一放盤為高層40A室，間隔採三房連套房設計，最新叫價3,200萬元，平均實用呎價23,739元。單位最大賣點不單實用率高和典雅亮麗的裝修，還有翠綠寧靜的園林景觀，周邊更以中環及金鐘一帶商業區景色點綴，寧謐中見繁華的景象，是典型的港島區半山景色。

翻查中原地產網上數據資料指，南園大廈最新一宗二手成交已是去年11月中旬錄得，當時售出的單位為中層40室，成交價2,850萬元，面積同為1,348方呎，平均實用呎價21,142元。不過，該單位屬蝕讓成交，造價較201210月買入價，帳面跌11%

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單位主人套房光猛開揚。 主人套房浴室如酒店般華麗舒適。 單位有三房，每間睡房面積均闊落，亦不設窗台。 其中一間睡房改作書房用途，空間四正見使。 露台是「放空」的好地方。 翠綠園景配搭繁華都市景象，是傳統港島半山區的優質景致之一。 飯廳一角作小偏廳用途，小小一個角落也展現很多設計細節。 客飯廳之間的以拱門作分隔，設計感十足，亦富有品味。 如此偌大的廚房，香港一般住宅難以媲美。 雲石設計的客廁浴室，配備按摩沐浴間，可見業主很懂得生活享受。 南園大廈於1960年落成入伙，屬港島區傳統半山舊樓豪宅物業。(網上截圖)

放盤單位資料

物業名稱：南園大廈
地址：港島中半山堅尼地道4040A
樓齡：65
放盤單位：高層40A (物業編號：TGJ170)
叫價：3,200萬元
實用面積：1,348方呎 / @23,739
建築面積：1,500方呎 / @21,333
間隔：三房 (1套房)
VR睇樓：https://tinyurl.com/y9yxsh65
查詢電話：9628 8359 (中原地產中環皇后大道中分行-中半山組 張先生)

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