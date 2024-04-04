中原估價指數CVI升穿50點 樓價望止跌回穩 今年首季逾七成CCL屋苑估價跌｜樓市數據

中原地產研究部高級聯席董事楊明儀指出，本周中原估價指數CVI最新報56.16點，較上周43.30點上升12.86點。成交恢復暢旺，CVI連續3周升幅逾10點，反映銀行按揭取態由淡急轉趨向樂觀。而CVI自撤辣後由20點以下低位迅速反彈，升穿50點好淡分界區間之上，連續2周升破兩個重要關口，預告樓價短期可望止跌回穩。若CVI能夠進一步升穿60點好淡分界區間上限，兼長期企穩60點以上，將預示樓價見底回升。至於CCL最新報145.86點，2024年第1季樓價跌0.92%。

選取138個CCL成份屋苑(包括大型及豪宅屋苑)樣本單位的本地主要銀行估價，今年3月底與去年12月底比較，有100個(即72.5%)屋苑估價按年錄得下跌，當中港島佔27個(佔同區比例69.2%)，九龍24個(63.2%)，新界東22個(78.6%)，新界西27個(81.8%)，可見港島及九龍區下跌比例，較新界兩區少。估價跌幅達4%或以上的屋苑共31個，佔下跌屋苑的31%。

在大型成份屋苑中，新界西有13個屋苑樣本單位估價下跌超過4%，而港島、九龍及新界東分別僅有3個、5個及4個。估價跌幅最高的首4個屋苑，每區各佔一個，按跌幅最高排列分別為新界西海翠花園6座中層A室(609方呎)跌9.74%、港島區碧瑤灣19座中層A室(906方呎)跌9.61%、新界東銀禧花園3座中層D室(506方呎)跌7.90%，以及九龍區譽．港灣7座中層F室(511方呎)跌7.78%。