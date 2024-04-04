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地產
2024-04-04 16:46:52

中原估價指數CVI升穿50點 樓價望止跌回穩 今年首季逾七成CCL屋苑估價跌｜樓市數據

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樓市交投恢復暢旺，本周中原估價指數CVI最新報56.16點，按周升12.86點。(資料圖片)

樓市交投恢復暢旺，本周中原估價指數CVI最新報56.16點，按周升12.86點。(資料圖片)

中原地產研究部高級聯席董事楊明儀指出，本周中原估價指數CVI最新報56.16點，較上周43.30點上升12.86點。成交恢復暢旺，CVI連續3周升幅逾10點，反映銀行按揭取態由淡急轉趨向樂觀。而CVI自撤辣後由20點以下低位迅速反彈，升穿50點好淡分界區間之上，連續2周升破兩個重要關口，預告樓價短期可望止跌回穩。若CVI能夠進一步升穿60點好淡分界區間上限，兼長期企穩60點以上，將預示樓價見底回升。至於CCL最新報145.86點，2024年第1季樓價跌0.92%

選取138CCL成份屋苑(包括大型及豪宅屋苑)樣本單位的本地主要銀行估價，今年3月底與去年12月底比較，有100(72.5%)屋苑估價按年錄得下跌，當中港島佔27(佔同區比例69.2%)，九龍24(63.2%)，新界東22(78.6%)，新界西27(81.8%)，可見港島及九龍區下跌比例，較新界兩區少。估價跌幅達4%或以上的屋苑共31個，佔下跌屋苑的31%

在大型成份屋苑中，新界西有13個屋苑樣本單位估價下跌超過4%，而港島、九龍及新界東分別僅有3個、5個及4個。估價跌幅最高的首4個屋苑，每區各佔一個，按跌幅最高排列分別為新界西海翠花園6座中層A(609方呎)9.74%、港島區碧瑤灣19座中層A(906方呎)9.61%、新界東銀禧花園3座中層D(506方呎)7.90%，以及九龍區譽．港灣7座中層F(511方呎)7.78%

豪宅成份屋苑方面，港島及九龍分別有5個及1個屋苑樣本單位，估價跌幅超過4%，跌幅較高的屋苑明顯集中於港島區，包括會展中心會景閣中層17(1,012方呎)、嘉富麗苑1座中層C(1,916方呎)及賽西湖大廈14座高層B(1,467方呎)，估價跌幅介乎8.7%11.8%不等，而九龍區跌幅最高的屋苑單位僅約4%

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此外，今年第1季有32CCL成份屋苑(包括大型及豪宅屋苑)樣本單位的本地主要銀行估價逆市上升，港島及九龍各有11個，新界東及新界西則各佔5個，其中估價按季升幅最高的3個單位，分別為九龍區豪宅半山壹號1期半山徑10號高層10(1,975方呎)10.85%、港島區縉城峰2座中層F(374方呎)6.10%，以及新界東沙田第一城625座中層C(688方呎)6.06%
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