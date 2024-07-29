中原住宅部上半年促成8461宗買賣 涉資841億｜代理動態

今年2月底政府為樓市全面撤辣，樓市即時起了翻天覆地的變化，交投由谷底反彈。撤辣後一兩個月，市場表現亢奮，隨後物業市場逐步回順至正常流轉量，健康發展。中原地產前線成功把握撤辣機遇，中原香港住宅部上半年一共促成8,461宗一、二手買賣成交，成交金額達到841億元。

為了表揚一眾傑出的前線精英，中原地產今日(29日)舉行上半年度營業獎頒獎禮，並同步進行線上直播，讓全體員工以及合作伙伴及廣大客戶，即使未能親身參與，亦可以一起實時分享精英獲獎的喜悅。今年上半年營業獎頒獎禮上，一共頒發超過270個營業獎項，包括最多單數獎、傑出地產代理、分行經理、區域經理及董事等獎項，亦有多位Top Sales即場分享致勝秘笈，場內氣氛開心高漲。其中山頂南區及大中華高端物業香港辦公室郭子聰以1,242萬元佳績，同時勇奪住宅部以及全公司傑出地產代理冠軍殊榮；西半山區李巍更以近2.2億元的驕人成績，勇奪最高業績董事冠軍，實力非凡。