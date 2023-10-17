中原利嘉閣臨時合約加「減辣」條款 若施政報告無調整可取消交易及退訂

新一份《施政報告》下周三(25日)出爐，市場憧憬會有樓市減辣措施，近期觀望氣氛濃厚。據本地傳媒報道指，兩大地產代理行中原地產及利嘉閣地產最新為二手買賣雙方提供一份「買賣備忘錄（Subject to Contract）」，顯示若《施政報告》並無公布減辣、撤辣，相關代理將會把臨約銷毁，以及退還該訂金支票予買方，此後雙方各不追究。

施永青：因有客人提出要求而配合

中原集團主席施永青回覆傳媒查詢表示，作出此安排是因有客人提出相關要求，希望簽訂的買賣合約要在政府公布撤辣、減辣後才生效，集團才為雙方準備相關文件，亦必須為雙方同意才能夠有效。他稱，類似的附加條款在其他買賣合約都會出現，不過附加的內容有所不同。

利嘉閣地產總裁廖偉強指出，相關文件昨日才交到前線代理，目前買賣雙方都觀望《施政報告》，令交投陷於冰封，故作出相關安排，「公司都要做生意」，又指安排亦保障買家利益，業主不可以在公布減辣後反口。