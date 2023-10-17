中原利嘉閣臨時合約加「減辣」條款 若施政報告無調整可取消交易及退訂

新一份《施政報告》下周三(25日)出爐，市場憧憬會有樓市減辣措施，近期觀望氣氛濃厚。據本地傳媒報道指，兩大地產代理行中原地產及利嘉閣地產最新為二手買賣雙方提供一份「買賣備忘錄（Subject to Contract）」，顯示若《施政報告》並無公布減辣、撤辣，相關代理將會把臨約銷毁，以及退還該訂金支票予買方，此後雙方各不追究。
施永青：因有客人提出要求而配合
中原集團主席施永青回覆傳媒查詢表示，作出此安排是因有客人提出相關要求，希望簽訂的買賣合約要在政府公布撤辣、減辣後才生效，集團才為雙方準備相關文件，亦必須為雙方同意才能夠有效。他稱，類似的附加條款在其他買賣合約都會出現，不過附加的內容有所不同。
利嘉閣地產總裁廖偉強指出，相關文件昨日才交到前線代理，目前買賣雙方都觀望《施政報告》，令交投陷於冰封，故作出相關安排，「公司都要做生意」，又指安排亦保障買家利益，業主不可以在公布減辣後反口。
所有相關事宜法律責任與經紀無關
據代理提供的買賣備忘錄顯示，內容提及如即將公布的《施政報告》撤銷或下調買家印花稅(BSD)、額外印花稅(SSD)，或如買方在購買有關物業時是擁有其他香港住宅物業的香港永久性居民，購買有關物業的合約只須支付少於15%的從價印花稅(AVD)；而買賣雙方可揀選其中一項或多項辣稅，惟當中未有提及減辣幅度，該份臨時買賣合約才會生效，經紀可在公布後填上合約的生效日期及成交期，並把相關文件及訂金送到指定律師樓。
然而，若《施政報告》並無公布有關條件，除非買賣雙方於《施政報告》公布後3日內另外達成協議，否則經紀將會把該份臨約銷毁及退還該張訂金支票予買方，此後雙方各不追究；即是若政府最終未有減辣、撤辣，而雙方未有達成新協議，賣方將不可作出殺訂等舉動。
另外，值得留意的是文件提及買賣雙方確認已得經紀建議先就該備忘錄各項自行諮詢律師的獨立意見，買賣雙方仍決定簽署此備忘錄及該份臨約，所有上述相關事宜的法律責任一概與經紀無關。
地監局籲避免牴觸法律
地產代理監管局提醒，在制訂或簽訂任何協議文件前，必須徵詢法律意見，以避免牴觸任何法律或引起日後發生爭拗。