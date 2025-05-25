中原十大屋苑周末僅錄3宗成交 8個屋苑「捧蛋」 得呢兩個屋苑無事｜樓市數據

二手樓交投持續受一手新盤打壓。中原地產十大屋苑本周末錄得3宗買賣成交，按周急跌57.1%，創16周新低，零成交屋苑增至8個，其中九龍區4個指標屋苑均未錄成交。中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，西沙新盤銷情熾熱，昨日進行第6輪銷售，再度即日沽清，搶盡市場焦點。一手新盤訂價極具吸引力，加上本月市場充斥利好消息，不少二手優質盤或筍盤已被消耗，其餘業主看好後市，不願割價求售，令買賣雙方爭持拉鋸，以致交投放緩。

康怡花園累錄 14 宗 按月增 1.3 倍 港島區十大屋苑中，中原地產康怡康安街分行首席分區營業經理楊文傑表示，康怡花園本月交投暢旺，本周末錄1宗成交，全月累錄14宗，較上月全月急增1.3倍，平均實用呎價報約12,416元。本月利好消息籠罩市場，市民入市信心增，有不少上車及換樓客趁機入市。 九龍區方面，4個指標屋苑均未錄成交。中原地產西九龍美孚萬事達第三分行分區營業經理馮健平表示，西沙新盤昨進行第6輪銷售，再度即日沽清，搶盡樓市焦點，其他發展商亦加快推盤步伐，料短期內二手交投受壓。