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地產
2025-05-25 18:50:00

中原十大屋苑周末僅錄3宗成交 8個屋苑「捧蛋」 得呢兩個屋苑無事｜樓市數據

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中原十大屋苑本周末僅錄得3宗買賣成交，宗數按周急跌57.1%，創16周新低。(資料圖片)

中原十大屋苑本周末僅錄得3宗買賣成交，宗數按周急跌57.1%，創16周新低。(資料圖片)

二手樓交投持續受一手新盤打壓。中原地產十大屋苑本周末錄得3宗買賣成交，按周急跌57.1%，創16周新低，零成交屋苑增至8個，其中九龍區4個指標屋苑均未錄成交。中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，西沙新盤銷情熾熱，昨日進行第6輪銷售，再度即日沽清，搶盡市場焦點。一手新盤訂價極具吸引力，加上本月市場充斥利好消息，不少二手優質盤或筍盤已被消耗，其餘業主看好後市，不願割價求售，令買賣雙方爭持拉鋸，以致交投放緩。

中原地產本周六、日(5月24及25日)成交量。(中原提供)

中原地產本周六、日(5月24及25日)成交量。(中原提供)

康怡花園累錄14 按月增1.3

港島區十大屋苑中，中原地產康怡康安街分行首席分區營業經理楊文傑表示，康怡花園本月交投暢旺，本周末錄1宗成交，全月累錄14宗，較上月全月急增1.3倍，平均實用呎價報約12,416元。本月利好消息籠罩市場，市民入市信心增，有不少上車及換樓客趁機入市。

九龍區方面，4個指標屋苑均未錄成交。中原地產西九龍美孚萬事達第三分行分區營業經理馮健平表示，西沙新盤昨進行第6輪銷售，再度即日沽清，搶盡樓市焦點，其他發展商亦加快推盤步伐，料短期內二手交投受壓。

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中原十大屋苑本周末交投暗淡，僅得鰂魚涌康怡花園(圖)及天水圍嘉湖山莊錄得成交。 中原十大屋苑本周末交投暗淡，僅得鰂魚涌康怡花園及天水圍嘉湖山莊(圖)錄得成交。

嘉湖山莊本月成交 已越上月全月

至於新界區，中原地產天水圍副區域營業董事伍耀祖表示，嘉湖山莊本月交投保持活躍，周末錄2宗成交，平均實用呎價約7,650元，屋苑全月累計錄27宗，已超越上月全月交投量。最新成交包括樂湖居11座中層C室，實用面積551方呎，屬三房間隔，原叫價438萬元，放盤一周即以422萬元沽出，平均實用呎價7,659元。原業主於2011年以218萬元購入該單位，持貨14年，現帳面升值204萬元或93.6%

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