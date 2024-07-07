中原十大屋苑本周末錄10宗買賣 按周再升11%｜樓市走勢

中原地產十大屋苑本周末錄10宗二手買賣成交，按周再升11.1%，連升兩周。中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，啟德一手新盤以低價推出，隨即成市場焦點，不少買家於周末參觀示範單位及入票，收票情況理想，更帶動整體入市氣氛，部分二手業主亦開始面對現實願意讓步，擴大議幅，料本月二手交投平穩發展。
十大屋苑中，港島區本周末錄得1宗成交。中原地產太古城分行經理潘浩其表示，分行最新促成太古城寶山閣高層F室易手，單位建築面積784方呎，實用面積691方呎，採三房間隔，享開揚城市景觀。業主原開價950萬元，最新以845萬元成交，累減105萬元或約11%，平均實用呎價12,229元。原業主則於2010年以524萬元買入物業，持貨約14年，是次沽出帳面賺321萬元，期內升值逾六成。
中原地產港島西南區首席分區營業經理盧鏡豪表示，海怡半島本周末亦錄得1宗成交，單位為25座中層D室，實用面積519方呎，屬兩房間隔，現以650萬元易手，平均實用呎價12,524元。
九龍區方面，中原地產西九龍美孚萬事達第一分行區域營業經理林家傑表示，美孚新邨本周末錄約2宗買賣，較上周增加1宗，包括2期百老匯街44號低層C室，實用面積931方呎，屬三房開則，議價後以810萬元沽出，折合實用呎價8,700元。
業主需擴大減幅吸客
至於新界區，中原地產天水圍副區域營業董事伍耀祖表示，嘉湖山莊本周末錄約3宗成交，較上周錄1宗增加2宗。新成交包括樂湖居13座低層C室，實用面積551方呎，採三房間隔，最新以388萬元易手，實用平均呎價7,042元。原業主於2013年1月以292萬元買入單位，持貨約11年，現帳面獲利96萬元或升值33%。他續指，現時買家普遍入市意慾不高，業主需進一步擴大議價空間吸引買家承接。
另外，中原地產映灣園第一分行A組區域營業經理陳繼成指，本周末映灣園錄2宗成交，包括8座高層C室，實用面積550方呎，採兩房間隔，議價後以560萬元易手，平均實用呎價10,182元。
中原十大屋苑周末成交量
|
地區
|
屋苑
|
周六、日成交量/
按周變幅
|
平均實用呎價(元)/
按周變幅
|
香港
|
太古城
|
1 (-50%)
|
12229 (-12%)
|
康怡花園
|
0(上周1成交)
|
-
|
海怡半島
|
1 (上周0成交)
|
12524(-)
|
九龍
|
美孚新邨
|
2(+100%)
|
9150(+3.3%)
|
麗港城
|
0 (上周1成交)
|
-
|
黃埔花園
|
1 (上周0成交)
|
12118(-)
|
新都城
|
0 (上周1成交)
|
-
|
新界
|
沙田第一城
|
0 (無升跌)
|
-
|
嘉湖山莊
|
3 (+200%)
|
8038(+1%)
|
映灣園
|
2 (無升跌)
|
10004(+7.6%)
|
|
合計
|
10 (+11.1%)
|
-
註：綜合市場成交數據