中原十大屋苑本周末錄10宗買賣 按周再升11%｜樓市走勢

中原地產十大屋苑本周末錄10宗二手買賣成交，按周再升11.1%，連升兩周。中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，啟德一手新盤以低價推出，隨即成市場焦點，不少買家於周末參觀示範單位及入票，收票情況理想，更帶動整體入市氣氛，部分二手業主亦開始面對現實願意讓步，擴大議幅，料本月二手交投平穩發展。

十大屋苑中，港島區本周末錄得1宗成交。中原地產太古城分行經理潘浩其表示，分行最新促成太古城寶山閣高層F室易手，單位建築面積784方呎，實用面積691方呎，採三房間隔，享開揚城市景觀。業主原開價950萬元，最新以845萬元成交，累減105萬元或約11%，平均實用呎價12,229元。原業主則於2010年以524萬元買入物業，持貨約14年，是次沽出帳面賺321萬元，期內升值逾六成。

中原地產港島西南區首席分區營業經理盧鏡豪表示，海怡半島本周末亦錄得1宗成交，單位為25座中層D室，實用面積519方呎，屬兩房間隔，現以650萬元易手，平均實用呎價12,524元。

九龍區方面，中原地產西九龍美孚萬事達第一分行區域營業經理林家傑表示，美孚新邨本周末錄約2宗買賣，較上周增加1宗，包括2期百老匯街44號低層C室，實用面積931方呎，屬三房開則，議價後以810萬元沽出，折合實用呎價8,700元。